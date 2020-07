TERMOLI. Nella giornata odierna la Rieco Sud Scarl, a seguito dei reiterati abbandoni di rifiuti in adiacenza dell’Eco box posizionato presso il parcheggio di Rio Vivo, ha nuovamente provveduto allo svuotamento e alla pulizia dei contenitori oltre che al successivo lavaggio dell’intera struttura.



L’eco box è oggetto di continui abbandoni di rifiuti e conferimenti non conformi e questo, oltre a deturpare l’intera area circostante, costringe l’azienda ad interventi quotidiani di pulizia che spesso non sono sufficienti a mantenere pulita l’area.

L’azienda rinnova ancora una volta l’appello a tutti i cittadini per una maggiore collaborazione al fine di mantenere pulite aree come quella del parcheggio di Rio Vivo evitando l’abbandono di rifiuti al fine di salvaguardare la salute ed il decoro della città ponendo fine a comportamenti incivili.

Al fine di evitare e arginare il fenomeno di abbandono di rifiuti l’azienda ha già da tempo ampliato l’orario di apertura dell’Eco centro di Via Arti e mestieri.

Mentre per il ritiro a domicilio basta prenotarsi gratuitamente chiamando il numero verde 800.688.712 o recandosi presso l’Ecosportello Rieco Sud in via Arti e mestieri.