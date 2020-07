Mancano i pediatri, bambini termolesi scoperti. Romagnuolo: «Situazione gravissima»

TERMOLI. La situazione relativa alla carenza di pediatri di libera scelta, a Termoli, non è una notizia nuova ma una pratica che va avanti da ormai diversi anni. Già nel 2018 molte neo-mamme erano state costrette a ‘migrare’ nei paesi limitrofi pur di garantire le cure di base ai propri figli. Oggi, tuttavia, la situazione si aggrava ancora di più visto che molti professionisti hanno raggiunto il traguardo della pensione, lasciando così scoperti i giovani pazienti iscritti.

Sulla questione è intervenuta anche Aida Romagnuolo, leader di “Prima il Molise” che pone l’accento sulla gravità della circostanza che la città termolese sta vivendo: «Mi hanno informata che il 30 giugno scorso è andata in pensione la pediatra Cecilia Stasi, professionista molto nota a Termoli avendo avuto in cura moltissimi bambini nella cittadina adriatica – scrive Romagnuolo - Al suo posto, mi dicono, dovrebbe subentrare la dottoressa Sorella, dimissionaria del reparto pediatrico anche se, conoscendo la lentezza della sanità molisana, la sua assegnazione al comune di Termoli potrebbe avvenire addirittura a dicembre prossimo mentre la sua convenzione con l’Asrem, potrebbe essere firmata non prima di settembre. La situazione dei pediatri a Termoli, è quindi gravissima».

Alla carenza di pediatri di libera scelta, si aggiunge l’impossibilità, per quelli ancora operanti, di pendere nuovi pazienti o di provvedere al cosiddetto ricongiungimento familiare: «È anche noto - ha concluso Romagnuolo - Che tutti i pediatri operanti nel comune di Termoli sono pieni e non accettano nuovi pazienti che non sianoa pagamento, fatto questo, che grava soprattutto sulle famiglie più bisognose. Con la soppressione del servizio pediatrico al consultorio, e senza un reparto pediatrico, solo le famiglie economicamente più ricche potranno curare i loro figli. L'ultima ipotesi per sopperire a questo gravissimo problema anche se non condivisibile e gravissimo è quello che molte famiglie termolese stanno trasferendo la cura dei loro bambini (dai 6 anni) con i medici generici, anche perché è ormai noto che a Termoli diversi pediatri di libera scelta, sono prossimi alla pensione».