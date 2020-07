Torna la videosorveglianza a Campomarino, "Più controllo e sicurezza su tutto il territorio"

CAMPOMARINO. "Prosegue l'impegno per garantire maggior controllo e sicurezza sul territorio comunale", dichiara il consigliere delegato alla Sicurezza del Comune di Campomarino Luigi Romano.



"Grazie all’impegno del sottoscritto e del Sindaco Silvestri, la cittadina costiera può vantare un rafforzamento delle misure di videosorveglianza h24 su punti strategici dell’intero territorio, infatti da più di un mese è stato ripristinato il corretto funzionamento di 15 telecamere che risultavano essere non in uso da diversi anni, e anche dell’ulteriore ripristino e messa in opera dei 28 dispositivi acquistati con il Patto per la Sicurezza promosso dal Ministero dell’Interno".

Il Consigliere Romano fa inoltre sapere che con l’approvazione del nuovo bilancio di previsione, la Giunta comunale avrà una particolare attenzione nel reperimento di nuove somme da destinare alla sicurezza dell’intero territorio, contrade comprese.

"Nel ribadire - conclude - l’importanza e la sensibilità di tutta l’amministrazione verso tale obiettivo amministrativo, rivolgo un ringraziamento anche al Comandante dei Vigili urbani e tutti gli agenti che svolgono un servizio di pubblica sicurezza alquanto proficuo anche con mezzi e risorse limitate".