TERMOLI. «Sono allibita da quanto sta accadendo. Pediatri che vanno in pensione senza essere immediatamente sostituiti».

La considerazione è di Cinzia Ferrante, presidente del comitato MoliSanità#L113, ex Voglio nascere a Termoli.

«Alle mamme viene addirittura consigliato di spostare i bambini sopra i 6 anni, sotto i medici generici... Nel frattempo non c'è il servizio gratuito al consultorio, il reparto pediatrico in ospedale è sull'orlo del precipizio, il punto nascita in bilico e la lista è ancora molto lunga...

Intanto continuiamo a finanziare un buco nero che, nonostante i tagli, si allarga sempre di più. E avete ancora il coraggio di ripetere che " È tutto sotto controllo?».