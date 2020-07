Riduzione di prezzo e orari per soste sui lungomari, non si pagherà domenica e festivi

TERMOLI. Giro di vite sulla sosta a pagamento nell’estate termolese. Con delibera di Giunta del primo luglio, l’amministrazione Roberti ha deciso di venire incontro a turisti e operatori economici, riducendo l’orario di validità delle strisce blu e prevedendo pacchetti convenienti lato mare. Non solo, una compensazione anche al gestore Publiparking, che perde parte dei posti riservati ai tavolini per le norme anti-Covid.

Tenuto conto della suddetta perdita di parcheggi e per la loro compensazione alla ditta gestrice, oltre alla crisi per l'epidemia da Covid-19, si propone l'istituzione di 36 stalli blu su Viale Trieste (parcheggio tra viale Trieste e recinzione della stazione ferroviaria) e di 21 stalli blu su Piazza Donatori di Sangue (parcheggio tra Via Martiri della Resistenza e palestra Liceo Scientifico Alfano) con denominazione e tariffa da stalli annuali.

Inoltre, è stato ritenuto opportuno ridurre l'orario del pagamento per i soli stalli estivi (Lungomare Nord–Lungomare Sud) dalle ore 24 alle ore 20 di tutti i giorni con parcheggio gratuito domenica e festivi, con abrogazione al 30/09/2020 e ritorno all'orario di pagamento come da delibera n. 294 del 11-12-2018. Infine, è stato ritenuto opportuno istituire, fino al 29/09/2020, con il presente atto una tariffa giornaliera dalle ore 08:30 alle ore 20:00 di € 2,00 per le autovetture (frazionabile, con un minimo di € 0,50 cent) e di € 3,00 (frazionabile, con un minimo di € 0,75 cent) per caravan e similari, con possibilità di parcheggio sui soli stalli estivi,(Lungomare Nord – Lungomare Sud) e con abrogazione della stessa al 30/09/2020 e ritorno alla tariffa come da delibera n. 294 del 11-12-2018.

L’entrata in vigore è da dieci giorni dalla data di delibera.