Ex mercato di via Inghilterra, parte la riqualificazione

TERMOLI. Dopo l’apertura del nuovo mercato di via Montecarlo, l’ex area mercatale di via Inghilterra era stata lasciata in una situazione che faceva presagire un progressivo abbandono e la formazione dell’ennesima area urbana inutilizzabile e degradata. Tali prospettive devono aver fatto pensare ad una riqualificazione dato che da ieri mattina si stanno asfaltando gli spazi fino a qualche giorno fa adoperate per lo stazionamento delle bancarelle del mercatino rionale.

Oltretutto, il sindaco Roberti in uno degli incontri con gli operatori aveva lasciato intendere che nell’area che si sta riasfaltando, si sarebbe potuto estendere il mercatino settimanale del martedì e avrebbero potuto trovare spazio il sabato i venditori occasionali (cosiddetti spuntisti). A quanto pare in attesa che l’intera area venga riconvertita con ogni probabilità a piazza, sarà riqualificata la parte ove erano stati collocati i box ittici, per renderla fruibile ai cittadini con aiuole, vegetazione e panchine.