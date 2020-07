ROMA. Ottime notizie per il Molise sul fronte dell’indice di contagio da Covid-19: dopo i focolai rilevati in regione nelle scorse settimane, dove il virus ha colpito in ritardo rispetto al resto d’Italia, il nuovo monitoraggio eseguito dal Ministero della Salute e dal’Iss (Istituto Superiore della Sanità) ‘premia’ i molisani. Il report, reso noto solo ieri sera, si riferisce all’indice Rt (misura il tasso di contagiosità del virus dopo l’applicazione delle misure dettate per contenere la pandemia) che, sul nostro territorio, si attesta a 0,16.

I dati, rilevati in un periodo compreso tra il 22 ed il 28 giugno 2020, sono in perfetta linea con quanto sta accadendo nel resto dello stivale dove, si legge, «il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da Sars-Cov-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (dal 15 al 28 giugno) di 4,7 per 100.000 abitanti. A livello nazionale, si osserva una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall'Istituto superiore di sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale inferiore a 1».

La riprova di quanto affermato nel report si vede nell’elenco degli indici RT nelle varie regioni italiane dove solo 3 regioni superano le stime di 1, a causa di recenti focolai (Veneto, Emilia Romagna, Lazio). L’unica falena bianca, nel quadro nazionale, resta la Val D’Aosta dove l’indice si afferma sullo zero. Per quanto i dati siano incoraggianti, l’Iss invita comunque al rispetto delle normative dettate nel periodo di emergenza, invitando i cittadini alla cautela per evitare l’insorgere di nuovi focola: «È necessario mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza e la compliance della popolazione, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l’isolamento dei casi confermati, la quarantena dei loro contatti stretti. Queste azioni sono fondamentali per controllare la trasmissione ed eventualmente identificare rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche».