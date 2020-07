Che gioia in piazza del Papa e via America: è tornata la fiera del primo sabato del mese Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Mancava da cinque mesi. L'ultimo appuntamento con la fiera mensile del sabato era stata a febbraio, prima che scoppiasse l'emergenza epidemiologica del Covid-19.

In queste settimane di riapertura numerose le richieste di informazioni che ci erano state avanzate, non solo da ambulanti, ma da clienti, ansiosi di tornare a popolare questo appuntamento irrinunciabile per molti.

In effetti, dopo che l'amministrazione comunale ha autorizzato a ripristinare questo evento nel calendario cittadino, molta era anche l'attesa e non è stata tradita.

Un po' complice il meteo, che ha allontanato oggi tante persone dalla spiaggia, fortunatamente reggendo sino a quasi mattinata intera, c'era un discreto passeggio, con la maggior parte dei visitatori dotato di mascherina, al pari degli espositori.

Tra le note liete che sono state evidenziate, l'aumento dei controlli e la sparizione degli abusivi che si infilavano negli spazi compresi tra piazza del Papa, via America e dintorni.

Per saperne di più abbiamo intervistato uno degli storici standisti termolesi, Basso Gioia.