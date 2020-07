L'ex dirigente del commissariato Lagrasta ricorda la figura dell'ispettore Littera

TERMOLI. Dopo aver dato notizia dei funerali dell'ispettore di Polizia di Stato Giancarlo Littera, a ricordarlo è l'ex dirigente - ora in pensione - del commissariato di via Cina, il dottor Francesco Lagrasta.

«Ieri si è celebrato il funerale di Giancarlo Littera, appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Era in servizio al Commissariato di Termoli. Un uomo tormentato dal dolore fisico e morale. La vicenda giudiziaria che lo vide suo malgrado protagonista di una storia tristissima lo ha legato al suo dolore fisico che lentamente lo ha spento. La vita scorre regolarmente quando sul proprio percorso si incontrano persone positive. Lui ha avuto la sfortuna di imbattersi in personaggi malvagi che però ha sconfitto con la forza della verità. È stato un marito presente, un padre affettuoso, un amico importante, un poliziotto equilibrato. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e non lo dimenticherò. Alla sua famiglia vanno le mie riflessioni più accorate perché ognuno di loro ha perso tanto. Che le sue qualità vi siano costantemente di aiuto. Ciao amico mio».