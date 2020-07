ISOLE TREMITI. Se la costa adriatica molisana oggi, primo sabato di luglio è bersagliata dal maltempo, la mattinata è stata migliore alle Isole Tremiti, grazie a un clima più consono alle medie stagionali.

Il meteo si è guastato nel pomeriggio, ma prima che accadesse, la nostra amica e inviata speciale alle Diomedee Lucia Urbano, vera acchiappavip, saputa la notizia, si è messa sulle tracce di uno degli anchorman più noti del Paese, il giornalista e scrittore Bruno Vespa, ideatore e conduttore dal 1996 della celeberrima terza camera: Porta a Porta, che ha chiuso la sua stagione numero 25 a fine giugno.

Con tenacia e grazie alla disponibilità e alla cortesia mostrata dallo storico ex direttore del Tg1, Lucia Urbano è riuscita a strappare un saluto per i nostri lettori e per Termolionline.

Buone vacanze dottor Vespa.