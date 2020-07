CAMPOMARINO. Estate in movimento e c’è chi punta sui grandi nomi. Ancora una volta il brand Molise e quello della costa viene promosso grazie alla sensibilità e alla intraprendenza di Gabriele Pintus.

30enne di Campomarino che non solo è nato in Molise, ma lo ama con tutto se stesso tanto da promuoverlo a livello internazionale. La sua è una vera sfida, partita grazie ai social, Facebook e Instagram per la maggiore, che hanno fornito il terreno ideale all’idea vincente di Gabriele. Contatti che ora diventano realtà viva, come quello di Steven G. Torrisi, direttore artistico di Alviero Martini, Miss Italia, Fashion Week Milano, presidente premio Oscar della moda del mondo, che ha visitato Termoli, Campomarino e le Isole Tremiti.

Lo stesso Alviero Martini verrà sulla costa nel mese di agosto. Gabriele Pintus ormai virale nel mondo dei social con la sua pagina Flash Mob Italy Original che applaude l'Italia e parte dal Molise.

Torrisi ha mostrato di apprezzare molto il territorio e sono annunciate presenze vip come Flavio Briatore, Sabrina Ferilli e Maria Grazia Cucinotta. Premiato il modus operandi di Gabriele, che con semplicità e umiltà è entrato nel cuore di grandi big a livello mondiale. Pintus ha ringraziato per l’ospitalità data nell’albergo l’Aloha Park Hotel, la Dimora del Gusto e lo Sfizietto 2.0, nonché tutte le istituzioni locali e regionali che hanno dato il loro contributo morale.