Doppio zero: 00, di moda negli anni 50/60 e obiettivo prioritario nel 2021

TERMOLI. Dal punto di vista numerico, il doppio zero non ha alcun significato preciso, se non al limite, quello rafforzativo del nulla. Ciononostante, il giovane arrabbiato mostra il proprio disprezzo all’interlocutore dicendo “sei una nullità, sei uno zero”, ma non dice sei un doppio zero.



Eppure questa locuzione ( doppio zero) mi accompagnava e mi rimbombava nella testa, a seguito della insistenza con la quale mia madre mi affidava una precisa commissione di acquisto presso un preciso negozio.

Perfino all’uscita sulla porta di casa, per l’ennesima volta, mi ripeteva “che sia doppio zero”

A cosa si riferiva? Alla farina 00 ossia doppio zero. Ed il motivo di questa asfissiante raccomandazione non era legata ad alcuna fissazione particolare di mia madre. Ma al fatto che la farina 00 andava di moda.

Nulla di strano. In tempi più recenti ci sono stati periodi in cui la novità era data da varie tipologie di frutta esotica: kiwi, avocado, mango. Ma dopo la seconda guerra mondiale, ovviamente non proprio subito ma a cominciare da metà degli anni 50, tutti utilizzavano la farina 00 (doppio zero) per fare il pane e la pasta. Perché dopo secoli di pane nero, con la modernizzazione impiantistica la nuova tecnologia del settore molitorio riusciva ad eliminare completamente la crusca e produrre una farina bianca. Molto bianca da ricordare la neve. Di conseguenza anche il pane fatto con la farina 00 era bianco. Non solo: la mollica era soffice come il cotone emostatico. (l’accostamento è relativo solo alla morbidezza)

Dopo alcuni decenni ( a cominciare dagli inizi del terzo millennio) gli Italiani sono sempre più informati circa la salute e l’alimentazione perché bombardati da relativi programmi televisivi imperniati sui nutrizionisti, recenti figure professionali nel mondo della salute. Ed hanno imparato che la crusca fa molto bene ed hanno così ghigliottinato il mito del pane bianco e della farina 00.

Seconda parte. Alcune settimane fa ho letto sui giornali un titolo a caratteri cubitali 2021 OBIETTIVO 00. Capite bene che sono rimasto disorientato perché la mente con un’agilità impressionante e con una velocità superiore alla luce ha fatto un salto di oltre cinquant’anni. E cosa vedono gli occhi della memoria? La farina 00.

Curioso come le scimmie ho letto avidamente le prime righe del pezzo giornalistico Ed ho capito che questa nuova accoppiata di zeri che si riferiva palesemente al terzo millennio, al ventunesimo secolo ed al prossimo anno, era qualcosa di diverso ed il ricordo di mia madre la farina e tutto il resto non c’entravano affatto. Il doppio zero stavolta conteneva la speranza di tutta l’umanità, la liberazione totale dalla tragedia attuale designata con il nome del virus che ha causato morti, ha prodotto paura e dolore, ha limitato la libertà di movimento e di socializzazione delle persone.

E rappresentava l’obiettivo da raggiungere attraverso l’attività dei ricercatori, la preghiera dei credenti di qualsiasi religione e la speranza laica insita nell’animo umano

Obiettivo ben sintetizzato con 0 MORTI e 0 CONTAGIATI. Un doppio zero per una nuova vita, altro che farina doppio zero.

Luigi De Gregorio