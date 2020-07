Campomarino Lido, sistemata area retrostante piazza Aldo Moro

CAMPOMARINO. Oltre che assessore al Turismo, Michele D’Egidio si distingue anche come assessore alla Manutenzione, delega avuta dal sindaco Piero Donato Silvestri alcuni mesi fa. Due giorni fa sono stati ultimati i lavori di sistemazione dell'area retrostante Piazza Aldo Moro a Campomarino Lido. «L'area versava in pessime condizioni da diversi anni a causa delle radici di 5 grossi pini che, con il passare degli anni, hanno praticamente rovinato l'asfalto rendendo l'area impercorribile con i mezzi e anche molto pericolosa per i pedoni – spiega D’Egidio - il lido necessita di diversi interventi di manutenzione, speriamo che con il tempo arrivi anche qualche corposo finanziamento che ci possa permettere di fare interventi più consistenti rispetto a quello terminato ieri. Ringrazio la struttura comunale del settore manutenzione e la ditta per la celerità nell'esecuzione dei lavori. A breve verranno effettuati altri lavori di manutenzione stradale».