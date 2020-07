Pendolari in ginocchio, rimostranze di chi si sposta da Guglionesi a Termoli

GUGLIONESI. “Siamo ancora in piena pandemia ma ciò non toglie che noi lavoratori siamo in ginocchio". Questa è una delle tante frasi dei pendolari Sati che, tutti i giorni, devono recarsi a Termoli sul posto di lavoro. E come? “Le corse sono state dimezzate, anzi, sono state proprio soppresse”. Solo 2 corse la mattina, intorno alle 7 e alle 8:50. Per ritornare a Guglionesi, se trovi posto, prendi il pullman delle 11:50, altrimenti aspetti le 14:15.

E con il caldo di questi ultimi giorni, crediamo che sia alquanto assurdo. Ma non solo per il caldo. “È vero, ci sono più autobus perché in base al distanziamento non si possono superare i 20 posti, ma è estate e, tutti sappiamo che la gente va al mare, e noi rischiamo di rimanere a piedi".

Hanno cercato di raccogliere firme, fare petizioni e incontrare il sindaco, ma a nulla sono serviti gli sforzi.

“Quest'anno non c’è neanche la navetta mare, quindi è davvero difficile viaggiare. Rischiamo di arrivare tardi a lavoro, rischiamo di non trovare posto. Sappiamo che il periodo è difficile, ma noi comunque l'abbonamento lo paghiamo. Tra le 12 e le 14 non c’è una corsa disponibile. Non è concepibile. Non è concepibile che nessuno ci ascolti e ci venga incontro”.