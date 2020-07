Germogliano polemiche sul trasloco dell'isola ecologica

LARINO. L’isola ecologica è un affare quasi di Stato a Larino. Almeno per i consiglieri comunali di minoranza appartenenti al gruppo del “Germoglio”. «Siamo a conoscenza del prossimo spostamento dell’isola ecologica informatizzata collocata in via Dante Alighieri in prossimità dell’anfiteatro. Come si legge sull’avviso posto in corrispondenza dell’isola stessa, questa verrà spostata presso il centro di raccolta rifiuti di contrada Sant’Antonio.

Ci chiediamo il motivo di tale decisone. Sicuramente la postazione attuale non è delle migliori per via della vicinanza all’anfiteatro, ma comunque era diventato un punto di riferimento per i cittadini all’interno del centro abitato, garantendo un servizio molto utile H 24. Inoltre, fungeva anche da deterrente per color i quali hanno la pessima abitudine di gettare la spazzatura dove capita.

Con lo spostamento al di fuori del centro urbano molto probabilmente più di qualcuno non la utilizzerà più e potrebbero tornare a verificarsi episodi incresciosi. Perché andare a modificare una situazione che sta funzionando bene? Per quanto detto suggeriamo all’amministrazione di non spostarla, anzi sarebbe auspicabile rafforzare tali presidi all’interno del centro abitato».