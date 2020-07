TERMOLI. Prima domenica di luglio e dopo un sabato dove il maltempo l'ha fatta da padrone, protagonista almeno fino al primo pomeriggio è stato il vento, che è progressivamente scemato nell'arco della giornata.

A metà mattina ombrelloni chiusi quasi ovunque, ma la tenacia dei bagnanti ha preso il sopravvento e così la spiaggia si è andata via via popolando, così come l'acqua, dove ci si tuffava per sfuggire a raggi solare che tornavano a picchiare con decisione.

Insomma, quasi una giornata salvata dal punto di vista turistico, segno tangibile, viste anche le presenze nel centro storico e nel borgo, della voglia di uscire e di godersi questa stagione estiva.