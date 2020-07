​«Con il rendiconto 2019 si prospetta un repulisti dei conti del Comune di Termoli»

TERMOLI. Il rendiconto 2019 è il primo sotto la responsabilità della Giunta Roberti, in quanto il rendiconto 2018 - che essa ha portato all’approvazione del Consiglio comunale il 22 luglio 2019 - altro non è se non la proposta di rendiconto che l’amministrazione Sbrocca ha approvato a livello di Giunta il 30 aprile 2019, mancando di sottoporlo nei termini di legge al Consiglio comunale, rinnovato di lì a poco, con le elezioni del 26 maggio.



Il rendiconto 2019 si presenta male quanto al rispetto delle scadenze di legge, perché doveva essere approvato dal Consiglio entro il 30 giugno (il termine ordinario è il 30 aprile, quest’anno differito al 30 giugno a causa della pandemia) ed invece la Giunta ha approvato la proposta di rendiconto soltanto il 25 giugno e potrà portarla in Consiglio comunale non prima di agosto, considerato che la proposta deve essere vagliata dal Collegio dei revisori e che l’intera documentazione contabile, inclusa la relazione dei revisori, deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 25 giorni prima della data del Consiglio in cui il rendiconto verrà posto in approvazione.

Un’analisi puntuale del rendiconto 2019 sarà possibile quando saranno disponibili tutte le carte, ma un’avvisaglia importante c’è già nello scarno contenuto della delibera di Giunta del 25 giugno (pubblicata sull’albo pretorio il 29 giugno), dalla quale si desume che è stato attuato un sostanzioso ripulisti dei conti, rispetto a quanto rappresentato negli esercizi precedenti dalla Giunta Sbrocca.

Nell’ultima delibera di Giunta è scritto che «il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € - 6.505.077,26». Per i non addetti ai lavori, l’espressione “disavanzo di amministrazione” è fuorviante, perché induce a confonderlo con il “disavanzo di esercizio”, cioè con un saldo negativo dell’equilibrio finale del bilancio finanziario per competenza, che è il valore vigilato ai fini della stabilità dei bilanci pubblici e che deve essere non negativo, sotto pena di pesanti limitazioni.

Tra i tanti conti che gli enti locali devono predisporre, il “risultato di amministrazione” rappresenta la stima della disponibilità finanziaria dell’ente. Esso si ottiene sommando i valori a fine esercizio della cassa, del saldo tra residui attivi e passivi (le “pendenze” in avere e in dare) e del fondo pluriennale vincolato (risorse nella disponibilità materiale dell’ente, vincolate a specifiche spese future). Insomma, il risultato di amministrazione è una specie di cassa di fine esercizio “allargata”, nel senso che, oltre alla cassa vera e propria, contiene risorse non immediatamente liquide, ma sulle quali si potrebbe fare affidamento (il saldo dei residui), e risorse “congelate” per soddisfare impegni futuri giuridicamente perfezionati.

Il risultato di amministrazione viene poi articolato in quella che è chiamata la sua “composizione” (ovvero destinazione) a copertura dei fondi prudenziali (accantonati e vincolati), dei fondi per investimenti in corso di pagamento ed infine dei fondi liberi, cioè di quelli liberamente disponibili. Se i fondi liberi sono negativi, come nel nostro caso, vuol dire non solo che non c’è disponibilità finanziaria in avanzo, ma che manca anche parte della copertura per i fondi prudenziali e gli investimenti in corso.

Venendo ai valori, il risultato di amministrazione del Comune di Termoli del 2019 ammonta a 33,0 milioni, contro 28,5 milioni del 2018 (più 4,5 milioni). Scomponendolo, il disavanzo di amministrazione 2019 è di 6,5 milioni, con un peggioramento di 4,8 milioni rispetto al disavanzo di amministrazione di 1,7 milioni del 2018. Più nel dettaglio, la voce che ha subito la variazione più eclatante è quella del fondo crediti di dubbia esigibilità, salita nel 2019 dai 20,1 milioni del 2018 a ben 30,7 milioni, con un salto di 9,8 milioni (+ 47%).

I valori suddetti rappresentano un corposo ripulisti dei conti presentati in passato dall’amministrazione Sbrocca, ritenuti evidentemente poco realistici. La proposta di rendiconto 2019 è stata approvata dalla Giunta Roberti all’unanimità, incluso l’attuale vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, trasporti e viabilità, che nella Giunta Sbrocca ha ricoperto il ruolo di assessore al bilancio.

Il deficit di 6,5 milioni a copertura dei fondi prudenziali a me sembra positivo sul piano contabile, perché migliora l’affidabilità dei conti del Comune di Termoli, ma bisogna altresì che l’amministrazione assuma adeguate iniziative di risanamento finanziario ed economico, di cui però al momento non v’è traccia.