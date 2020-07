​Vacanze 2020: Ibiza sempre tra le mete di tendenza dell'estate

TERMOLI. Le vacanze estive sono sinonimo di svago, relax e sogni. Tra le mete più ambite rimane invariato il trend positivo che vede tra le prime posizioni un’isola ormai celebre. Il riferimento è a Ibiza che, grazie a una commistione unica di elementi differenti, riesce a soddisfare i desideri di tutti i turisti. Per assaporare la magia di questa località, allora, può essere interessante conoscere i luoghi d’attrazione principali e sapere come raggiungere l’isola con maggiore tranquillità in questa prima fase di post emergenza Covid-19.



Quando inizia l’estate il pensiero corre immediatamente alle mille possibilità di evasione dalla solita routine composta da corse, ansie e incombenze. L’arrivo della stagione calda, quest’anno, è ancora più atteso, dopo che gli intensi mesi di emergenza sanitaria avevano portato alla sospensione degli spostamenti nazionali e internazionali. Si è entrati in una fase nuova, caratterizzata dalla ripartenza di molti settori, turismo compreso.

È il momento perfetto quindi per scegliere la prossima meta da visitare e pianificare più nel dettaglio il viaggio a lungo desiderato, soprattutto durante il periodo del lockdown.

Per farlo è possibile prendere ispirazione dalle località che - anno dopo anno - sono in grado di attirare l’attenzione dei consumatori da ogni parte del globo. È questo il caso di Ibiza, famosa isola facente parte dell’arcipelago delle Baleari. Da tempo questa località di mare rientra nella classifica delle destinazioni più amate, rimanendo, quindi, a buon diritto, tra le mete più consigliate a cui guardare anche per questo 2020.

Sebbene le occasioni di divertimento abbiano fatto di Ibiza un emblema dello svago a livello mondiale, il suo fascino non si esaurisce in quell’unica accezione. Al contrario, la combinazione pressoché unica di clima, natura e alternative per famiglie o per coloro che sono in cerca della giusta serenità rende questo luogo ideale per qualsiasi genere di vacanza.

Ibiza: cresce la richiesta di voli privati per gli spostamenti

Per raggiungere questo paradiso esistono diverse opzioni. In questo periodo delicato però si è affermato un nuovo trend che vede al centro dell’interesse il noleggio di un volo privato.

Infatti, in un momento in cui è bene evitare gli assembramenti, scegliere di spostarsi con un jet privato è la soluzione ideale per muoversi in tranquillità e in completa sicurezza. Questa possibilità, inoltre, se acquistata in gruppo permette di assicurarsi grandi vantaggi e di rendere più agevoli i costi connessi allo spostamento.

Una delle realtà a cui potersi rivolgere per raggiungere l’isola con un volo privato è Fast Private jet, un’azienda gestita da uno staff preparato e professionale che mette a disposizione la possibilità di richiedere un preventivo per volare a Ibiza con un jet privato direttamente online, sul proprio sito ufficiale.

Volare con un jet privato a Ibiza consente, fin da subito, di avere innumerevoli vantaggi, tra cui quello di viaggiare con tutti i comfort, potendo contare su un team dedicato che garantisce massima flessibilità e sicurezza.

In questo modo, si possono limitare al massimo i disagi dei classici voli di linea, evitando di incappare in attese inevitabilmente destinate ad allungarsi ancora di più in questo periodo in cui si rendono necessari controlli sanitari prima di procedere all’imbarco.

Ibiza: la magia di un’isola dalle mille sfumature

La nota isola delle Baleari offre attrazioni ed esperienze capaci di mettere d’accordo tutti i turisti sul valore intrinseco all’area. Coloro che sono in cerca del divertimento possono dunque vivere l’anima notturna di Ibiza che li ammalierà con le sue feste, la musica e i club esclusivi.

Al contrario, le persone e le famiglie che vogliono vivere una vacanza all’insegna del relax, della vita da spiaggia e della cultura rimarranno piacevolmente colpiti dalle opzioni disponibili in questa zona.

Ne costituisce un esempio la città di Eivissa, capoluogo di Ibiza, che con le sue antiche fortificazioni e le botteghe artigiane disseminate nel borgo, sa intrattenere e affascinare al meglio coloro che scelgono di visitarla.

Invece, per gli amanti del mare una soluzione ideale è rappresentata da Playa de Compte. Questa spiaggia attrezzata si caratterizza per la sabbia bianca, le acque limpide che la bagnano e la vista incredibile sulle isole di sa Conillera, Ses Bledes, S'Espartar e Des Bosc.

Insomma, scegliere Ibiza come meta per l’estate 2020 significa optare per una meta in grado di accontentare ogni genere di viaggiatore.