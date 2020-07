LARINO. Presenti 11 amministrazioni comunali su 21 stamani nella sala Freda di Palazzo Ducale, quasi tutti sindaci, per dire basta sulla attesa incomprensibile e le lungaggini burocratiche, a cui aggiungere i nodi politici della maggioranza di Governo, che fino a ora hanno impedito negli ultimi 15 mesi la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione, che avrebbe a disposizione solo 49 milioni di euro, ma solo fino alla fine del 2021.

Insomma, sono trascorsi quasi 23 mesi dal sisma dell'agosto 2018, ma ne restano meno di 18 per completare un post sisma 'pesante' nemmeno avviato.

C'è qualcosa che non torna e allora i primi cittadini, stanchi anche nel vedere bruciate risorse per decine di migliaia di euro ogni mese per l'autonoma sistemazione, ma senza che le persone possano rientrare in casa propria e senza dare una mano alla realtà socio-economica sociale, sono pronti ad atti eclatanti, come un ricorso al Tar per sollecitare la nomina commissariale.

Stamani Termolionline ha seguito in diretta Facebook la conferenza stampa, a Larino.