TERMOLI. «Quanti molisani hanno aderito al test di screening per il coronavirus?

Come sta procedendo l'indagine epidemiologica sulla siero-prevalenza della popolazione molisana per il coronavirus avviato a maggio?»

E’ quanto chiede il presidente di Fimmg-118, Giancarlo Totaro.

«Il test che serve a stabilire con la ricerca delle Igg e Igm su sangue il contatto con il virus.

Non si parla di immunità al virus in quanto non si hanno ancora sufficienti conoscenze per stabilire se gli anticorpi ricercati siano poi realmente immunizzanti, se il sistema immunitario ne conservi la memoria e per quanto tempo.

L'Istat, il ministero della Salute e la Croce rossa italiana avevano previsto per il Molise 5000 determinazioni ma al momento si ha la sensazione che stranamente l'indagine non sembra essere stata ben accolta dai molisani.

Sarebbe interessante conoscere lo stato di avanzamento dei lavori ed i risultati al momento disponibili sulla siero-prevalenza ed il numero di molisani che hanno aderito allo screening.

Intanto, i dati del Ministero della Salute al 3 luglio 2020 evidenziano come il Molise ha il tasso di letalità (percentuale di deceduti rispetto al totale dei contagiati) più basso d' Italia al 5,2%.

Una ottima notizia che va evidenziata e pubblicizzata con orgoglio perché dovrebbe significare che i molisani sono stati curati bene (almeno per il coronavirus), un plauso al merito di tutti coloro che hanno contribuito con il proprio lavoro al raggiungimento di questi risultati: gli operatori sanitari e i vertici Asrem.

Quando i numeri dicono di buona sanità bisogna avere il coraggio di evidenziarlo e renderlo pubblico.

Nel caso del coronavirus la sanità molisana ha funzionato bene e sta funzionando bene.

Onore al merito ai vertici Asrem e a tutti gli operatori sanitari e alla civiltà dei cittadini molisani. Non è vergognoso parlare di cose che stanno funzionando bene e senza pudore bisogna evidenziarle con altrettanta enfasi delle segnalazioni di carenze e disfunzioni».