CAMPOMARINO. Immersi in uno scenario fa fiaba, un vero e proprio bosco (Fantine) si è concluso il concorso fotografico organizzato da Ambiente Basso Molise durante il lockdown. I vincitori sono stati premiati nel pomeriggio di domenica scorsa presso il Cea (Centro di Educazione Ambientale) Le Fantine di Campomarino.

1^ classificata – Marta Ondesca con l'opera "Pagine di storia";

2^ classificata – Mariastella Fontana con l'opera "Bonsai”;

3° classificato – Loris Valente con l'opera"Fiori".

Premi speciali sono stati assegnati dalla giuria:

Premio emozione assegnato a Liana Antonia Cordone con l'opera "dopo tutto domani è":

Premio simpatia assegnato a Nathan Valente con l'opera "la bellezza del nostro mare".

Sono intervenuti per l'amministrazione comunale di Campomarino il Vice Sindaco Rossella Panarese, l'assessore all'ambiente Antonio Saburro e l'assessore Michele D'Egidio. Hanno preso la parola oltre gli assessori il Presidente Lucchese e Nicola Norante. Oltre cinquanta persone hanno partecipato alla cerimonia di premiazione,tutti distanziati e con mascherina, gradita inoltre la partecipazione delle associazioni Aisa e Anpana. La manifestazione si è avvalsa della collaborazione della Italiangas Srl. Con gli attestati premiata la creatività dei ragazzi di Campomarino, mostrata nel concorso fotografico ‘Ti racconto la natura dalla mia finestra’.

La chiusura forzata del periodo più critico dell’emergenza coronavirus ha stimolato la creatività delle nuove generazioni.

I ragazzi, costretti a non poter vedere gli amici e a non seguire le lezioni a scuola, non si sono lasciati andare allo scoramento, anzi hanno saputo incanalare anche i pensieri più negativi in una sana creatività.

Lo hanno fatto partecipando al concorso fotografico ‘Ti racconto il mondo dalla mia finestra’ promosso dall’associazione Ambiente Basso Molise per gli studenti di Campomarino, Guglionesi e Montenero di Bisaccia.

L’invito era proprio quello di volgere lo sguardo all’esterno e di imprimere in uno scatto la bellezza di un paesaggio e, al contempo, l’immagine del futuro.

Il concorso ora è giunto a conclusione. La giuria ‘ingaggiata’ dal presidente dell’associazione Luigi Lucchese ha stilato una classifica, analizzando le tantissime fotografie pervenute agli organizzatori.

Un evento che ha riguardato solo i ragazzi di Campomarino, ma sono già in programma le premiazioni dei partecipanti di Guglionesi e Montenero di Bisaccia.

Per la manifestazione è stata scelta l’area in cui sorge il Centro di Educazione Ambientale Le Fantine, cioè la porzione di bosco che il Comune di Campomarino ha affidato ad Ambiente Basso Molise e che ospiterà numerose iniziative tese a tutelare il paesaggio.