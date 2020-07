Cadono rami su auto in transito sulla fondovalle Sinarca, sopralluogo della Provincia

MONTECILFONE. Vegetazione da potare lungo la strada che sulla fondovalle Sinarca si arrampica sino ai comuni dell’hinterland. Se n’è accorto una automobilista, che ieri alle 13.30, mentre tornava da Termoli, è rimasta coinvolta in un episodio per fortuna non grave, ma che poteva andare peggio. «È da tanto che faccio presente a voce a chi di dovere della situazione del Sinarca, cioè l’abbandono totale della manutenzione del taglio di alberi sul ciglio della strada. Davanti a me c’era un pullman. I rami si sono impigliati e ha causato tutto questo. La mia e un’altra autovettura sono state beccate, ma abbiamo avuto i riflessi pronti. Se c’era qualche ciclista o motociclista lasciavano le penne». Oggi sono caduti altri due rami. Avvertito dal territorio, il presidente della Provincia Francesco Roberti ha inviato un sopralluogo del gruppo stradale di competenza.