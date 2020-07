Nazionalizzare e regionalizzare: della sanità non possono occuparsi solo le Regioni

ROMA. “Lettera 150” è un’associazione di accademici della Sanità che si occupa degli èsiti dell'emergenza-Coronavirus, ponendo un avvertimento agli Italiani: quello di non farsi più trovare impreparati davanti ad un'altra epidemia. L’intento? Nazionalizzare di nuovo alcuni rami della Sanità pubblica, attrezzando nuovi ospedali per le malattie infettive, pianificando i Centri di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico, quelli per i grandi ustionati, per i trapianti, per la neonatologia.

Gli esperti parlano continuamente della necessità di apprestare una strategia nazionale di cui, però, non possono occuparsi le Regioni, dovendo questi enti locali sovraordinati semplicemente rioccuparsi - per bene - della sola medicina territoriale. Qual è l’intendimento di quelli di “Lettera 150”? L'Italia ha dato il via libera alla riapertura delle frontiere europee ai turisti provenienti dai Paesi extra-Schengen; e, per l’occasione, ha previsto, quale misura aggiuntiva, la quarantena. Giusto farlo, ma è chiaro che si tratterà di una sorta di grida manzoniana dal momento che occorre solo fidarsi. Come sarebbe possibile, in effetti, verificare che il turista se ne starà a giacere effettivamente in auto-isolamento? E le critiche toccano anche all'allentamento delle misure di sicurezza: l’abbassamento della guardia può riaccendere focolai di contagio qua e là e provocare un ritorno al ‘lockdown’. Le mascherine?

Opportuno sempre calzarle in luoghi chiusi. Il fatto è che il turismo è troppo importante per l'economia europea ed è dunque comprensibile che l’Italia abbia riaperto le sue porte non appena la situazione è migliorata. Ciò che spaventa è un generale e pericoloso abbassamento della guardia visibile nei troppi assembramenti all’interno delle cosiddette ‘movide’ cittadine o sulle spiagge e nei mezzi pubblici. Anche la promiscuità e l'assenza di distanziamento danno luogo a nuovi focolai; e, fino a quando non avremo un vaccino, basta poco perché riparta la diffusione del virus. Oggi come oggi è fondamentale avere una strategia nazionale contro la pandemia, con indicazioni univoche. Abbiamo avuto Regioni in cui le mascherine erano obbligatorie, altre in cui non lo erano. Regioni in cui si facevano più tamponi, altre che faticavano a farne. Il piano antipandemia, seppure predisposto, è rimasto chiuso in un cassetto e non è stato messo in atto. Fondamentale, quindi, la convinzione che una nuova pandemia possa esplodere sempre e che non possiamo farci trovare impreparati.



Dall'Europa il Parlamento promette una pioggia di fondi vincolati per la Sanità. I fronti di combattimento sono due: quello finanziario, per cui servono più risorse per attrezzare ospedali e reparti, per assumere più medici ed acquisire un maggior numero di infermieri. A forza di tagliare, solo negli ultimi due anni abbiamo visto un aumento delle borse di studio ma abbiamo mandato in corsia solo gli specializzandi. C'è poi un discorso di strategia: questa emergenza ha lasciato intendere, con chiarezza, che ci sono cose che richiedono un Piano nazionale. Cosicché non può essere lasciato tutto in mano alle Regioni, soprattutto se queste si chiamano Molise ed hanno la dirigenza politica che bene abbiamo imparato a conoscere. La Sanità va ripresa in mano avendo una visione di insieme delle varie necessità: ecco perché occorre decidere di attrezzare nuovi ospedali per le malattie infettive in tutte le Regioni, cosa che il Commissario Giustini ha ben capito, diversamente dal Presidente Toma che pensa al proprio orticello elettorale ‘campuasciano’.

Oggi occorrono ospedali che, nell'ordinario, possono funzionare come strutture normali ma che, nel contempo, siano pronti anche per l'emergenza. Per di più occorre pianificare (come si vorrebbe fare per Larino) i Centri di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico, od anche i centri per i grandi ustionati, i trapianti, la neonatologia... Ma questo va concepito a livello nazionale. Le Regioni sono troppo diverse tra di loro, alcune (come il Molise) sono persino troppo piccole per essere in grado di farlo con ‘standard’ omogenei. Le Regioni, quindi, devono riappropriarsi della Sanità territoriale di cui - negli ultimi decenni - si sono sempre disinteressate, peraltro creando (come nel caso della 20^ regione) gli squilibri che conosciamo; per di più devono portare avanti i settori specialistici più tradizionali. Se il Veneto ha fatto bene è anche merito della medicina del territorio che è stata sempre salvaguardata.

Non è opportuno fingere di dimenticarsi di quell'Italia delle sale di rianimazione che scoppiavano per i ricoveri e degli autocarri militari che portavano via le bare dei morti; di quella Nazione che è andata in ‘tilt’ persino per le mascherine che non si trovavano perché mai erano state prodotte ‘in loco’, rendendo le Città dipendenti dalle importazioni dalla Cina e dal Vietnam. Come scordare le carenze di reagenti per fare i tamponi, che qualche presidio poi si è dovuti fare in casa? Nella sostanza, se non possiamo esternalizzare certe produzioni, dobbiamo pur pensare che - saranno anche a basso tasso di tecnologia – ma che sono strategiche. Per ciò stesso è necessario essere autosufficienti.

Claudio de Luca