«Andare oltre l'emergenza Covid senza risposte generiche e superficiali»

TERMOLI. Il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, ha commentato subito la nostra intervista al direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano.

«Da tempo il Direttore Generale dell’Asrem, Avvocato Oreste Florenzano, nel rilasciare interviste e comunicati, molto e bene si sofferma su l’emergenza Coronavirus, che ha visto il Molise affrontare positivamente la riduzione della diffusione del contagio. Risultato positivo raggiunto grazie anche al rispetto scrupoloso dei cittadini alle indicazioni e norme emanate dalle diverse autorità nazionali e locali.

Diverso invece appare il Direttore Generale nelle risposte, generiche e superficiali, di come affrontare e dare soluzioni alle criticità, in primis il personale, soprattutto nei presidi ospedalieri.

Nulla è ancora dato sapere quale soluzione la dirigenza pensa di adottare per i diversi reparti, più volte denunciati, dell’ospedale San Timoteo, oltre all’annosa questione 118 non solo per la postazione spiaggia per il soccorso ai bagnanti, ma anche per l’unica postazione presente per l'area di Termoli e gravata ulteriormente per il trasporto dei soggetti affetti da Covid 19 all'ospedale Hub di Campobasso.

L’auspicio è che, come nella scorsa stagione estiva, la dirigenza Asrem per consentire le ferie al personale ancora in servizio, e ulteriormente stressato anche per il Covid, come unica soluzione possibile non ripropone, nei mesi estivi, la riduzione e/o interruzione dei servizi in alcuni reparti importanti del San Timoteo, unico presidio ospedaliero del basso Molise che in questo periodo raggiunge la presenza di 200.000 persone.