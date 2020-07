TERMOLI. A distanza di oltre 4 mesi la città di Termoli diventa Covid free. I primi di marzo si era manifestato il cluster del Trentino, che ha causato la chiusura dell’ospedale San Timoteo, da lì in poi nel complesso 53 erano stati i soggetti positivi riscontrati in città, col secondo focolaio rom di inizio maggio a destare ulteriore preoccupazione.

Pian piano la situazione si è andata sgonfiando e con la guarigione dell’ultimo rom di ieri la casella ora dei positivi attuali a Termoli è zero, mentre in Molise sono 17.

Un periodo di lockdown molto duro anche sulla costa, visti i rischi corsi dalla popolazione locale a causa dei contagi sul territorio, ma tutto alla fine è andato per il meglio. Spiace per chi non c’è più, coloro che hanno sacrificato la vita al coronavirus. L’auspicio è che il Covid free si mantenga tale il più a lungo possibile, magari per sempre.