TERMOLI. Il 1° luglio 2020 è iniziato, come da consolidata tradizione, il nuovo anno sociale Lions. Per l’anno sociale 2020 – 2021 nel Lions Club Termoli Host, sono state confermate le cariche del Presidente del Termoli Host Tommaso Freda e del Presidente del Leo Club Alberto Mastrangelo. Ester Tanasso è stata nominata nuovo Presidente della Zona B, settima Circoscrizione per il Molise, Oreste Campopiano nuovo Cerimoniere Distrettuale della stessa circoscrizione 108 A, confermato anche l’Officer Distrettuale Giuseppe Musacchio per la Comunicazione – Newsletter. La cerimonia è avvenuta in via informale a causa della pandemia, purtroppo ancora in corso. Confermati tutti gli altri incarichi sociali del Club dell’anno appena trascorso.

Il Lions Club Termoli Host, sempre sensibile ai problemi del territorio ed alle esigenze contingenti, ha ritenuto opportuno per questo nuovo anno sociale destinare tutte le risorse e le energie ai temi di attualità e tra questi in primis alla pandemia ancora in corso.