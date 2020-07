CAMPOMARINO. Dal Molise un nuovo operaio nella vigna del Signore della chiesa Ortodossa, parliamo di Padre Gianni De Paola, che assieme a un altro Padre ha rafforzato la presenza della Chiesa Ortodossa e del Patriarcato sul territorio e a guidare le anime sulla via della Salvezza.

“Il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna” (Matteo 20,1).

Nel suggestivo Hotel Adriatico di Montesilvano, in una giornata ricca di impegni (prima della cerimonia di ordinazione c’era stata la presentazione del Comitato per la glorificazione di Ugo Bassi), si è svolta, officiata da monsignor Filippo, Arcivescovo di Roma, coadiuvato da Padre Stefano di Ascoli e Padre Daniele di Roma, una Divina Liturgia in Rito Gallicano Italico, durante la quale sono stati ordinati:

Padre Paolo Fabris,incardinato nella Diocesi di Torino, dove curerà la Missione “Sant’Orso di Aosta” di Aosta e Provincia

Padre Gianni de Paola, incardinato nella Diocesi di Bari, dove curerà la Missione San Nicola di Myra di Campomarino e la Missione San Michele Arcangelo di Foggia.

I due nuovi Servi del Signore hanno ambedue seguito il Corso di Liturgia Pastorale organizzato dall’Accademia Ortodossa San Nicodemo L’Aghiorita indispensabile per chiunque voglia far parte del nostro Clero, perché oltre ad una formazione di base in campo teologico e sacramentale fornisce tutte le liturgie, i benedizionali e quanto serve per seguire e guidare il popolo di Dio.

La Missione è la comunità dei cristiani ortodossi, situata su un territorio, nazionale od estero, dove manchi un sacerdote la cui cura è affidata ad un Diacono o membro minore del Clero o a un religioso. Può essere diretta anche da un sacerdote, se trattasi di territorio estero od anche nazionale, qualora trattasi di un nucleo di fedeli non costituita in Parrocchia.

La Missione è costituita dal gerarca territorialmente competente o l’Arcivescovo Metropolita sentito il Santo Sinodo.Nei territori di missione spetta al Vescovo del luogo promuovere, guidare e coordinare le iniziative e le opere, che tendono all’azione missionaria.

Padre Gianni De Paola ci ha anche detto di più, poiché al di là della sua presenza, ha intenzione di valorizzare la realtà del Patriarcato Italiano indipendente!

Per chiunque volesse entrarvi in contatto, ecco il suo recapito: 340.0918314.