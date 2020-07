Aiutiamo col 5 x mille la Misericordia a coprire il costo della tenda allestita al San Timoteo

TERMOLI. E' costata ben 18mila euro e per ora la spesa, salvo alcune contribuzioni, è a carico quasi interamente della Confraternita della Misericordia di Termoli. Parliamo della tenda posizionata da mesi davanti all'ospedale San Timoteo e che serve per il cosiddetto pre-triage, la fase di screening obbligatoria per rispettare le normative anti-Covid a cui sono sottoposti tutti coloro che si recano al presidio ospedaliero di viale San Francesco.

Un modo c'è per dare una mano concreta ai volontari e a chi li coordina, come il Governatore Romeo Faletra: non donare direttamente, chi volesse chiaramente può farlo, ma destinare il proprio 5 x mille dell'Irpef per le associazioni di volontariato e il terzo settore, l'opzione garantita con la dichiarazione dei redditi dallo Stato.