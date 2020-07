TERMOLI. Si rincorrono da settimane, e sempre con più insistenza, le notizie relative alla chiusura del consultorio della città adriatica a causa della carenza di personale e del taglio di servizi essenziali. Una vera e propria mannaia che andrebbe a colpire il cuore della popolazione non solo termolese, ma bassomolisana: grazie al carattere di gratuità, infatti, il consultorio eroga una serie di attività indispensabili ad adulti e minori. Mediazione di coppia e/o familiare; percorsi alla genitorialità; accompagnamento ad una gravidanza responsabile; corso pre-parto e post-parto; percorsi familiari per affidamento e/o adozione; consulenza psicologica; attività di prevenzione e screening; assistenza medica; contraccezione consapevole; percorsi di educazione sessuale nelle scuole; assistenza medica scolastica; spazio giovani.

Servizi che, ad oggi, sono seriamente a rischio taglio lasciando un vuoto incolmabile nella popolazione residente. La situazione è stata analizzata dalle “Donne democratiche del Molise” che, questa mattina, hanno tenuto una conferenza stampa, che TermoliOnLine ha seguito in diretta sulla sua pagina facebook e che vi ripropone qui, per fare il punto della situazione su quanto sta avvenendo e le azioni da mettere in campo per evitare il peggio.

Tra queste una petizione online sul sito charge.org in cui le dem chiedono il mantenimento del consultorio attraverso l’hashtag #consultoriopertutti. Qui la petizione.

Alla conferenza hanno partecipato le delegate regionali della Conferenza Nicoletta Bartollino e Francesca D’Anversa, il commissario circolo Pd Maria Chimisso, la vicesegretaria regionale Pd Giovanna Viola e la consigliera d’opposizione Pd Manuela Vigilante.