Recensioni su eToro: il broker più conveniente secondo TradingCenter

TERMOLI. Il trading online è un settore in crescita, con un aumento del numero di trader indipendenti che scelgono di investire in modo autonomo sul mercato, accompagnato da un’offerta sempre più ampia e articolata. Nel 2019 i broker online autorizzati sono arrivati a quota 242 società specializzate, con un aumento dell’83% rispetto al 2018 quando erano appena 132.

Tuttavia esiste un operatore che negli ultimi anni è riuscito a posizionarsi in cima alle preferenze degli italiani, eToro. La società d’intermediazione finanziaria è tra le più apprezzate del settore, come indica il sito web specializzato TradingCenter.it, dove trovare una delle migliori e più dettagliate recensioni su Etoro disponibili, con un’analisi approfondita delle caratteristiche e delle funzionalità del broker online.

Perché i trader scelgono di fare trading online con eToro

Il successo di eToro non è casuale, infatti si tratta di una delle aziende Fintech più innovative nel comparto degli investimenti finanziari, in grado di mettere a disposizione dei suoi clienti servizi evoluti e un approccio adatto ad ogni esigenza. Il vantaggio principale del broker è la sua flessibilità, con una proposta versatile e indicata per ogni necessità, dal trader alle prime armi all’investitore professionale.

Inoltre eToro fa parte dell’elenco delle piattaforme di trading online regolamentate, come ricordano gli esperti di TradingCenter.it, un aspetto fondamentale da controllare sempre con grande attenzione. Il broker è autorizzato con licenza CySEC, quindi è abilitato ad operare in Europa e in linea con le normative MiFID. Allo stesso tempo è monitorato dalla Consob, offre un efficiente servizio di assistenza, vanta oltre 10 milioni di clienti nel mondo e una reputazione online tra le più solide del settore.

Naturalmente tra i punti di forza di eToro c’è l’ampia offerta per il trading online, a partire da un numero elevato di asset sui quali investire tramite CFD (contratti per differenza), tra azioni, materie prime, valute Forex, indici e criptovalute. La lista di sottostanti viene continuamente aggiornata, per adeguarla alle ultime novità del mercato, ad esempio con il recente inserimento delle azioni dei giganti hi-tech asiatici all’interno del ChinaTech CopyPortfolio.

Quest’ultimo è uno strumento d’investimento molto gettonato, infatti permette ai trader con poca esperienza di partecipare a una serie di portafogli tematici. I CopyPortfolios sono di due tipi, gestiti tramite le prestazioni dei migliori trader della piattaforma, oppure basati su una serie di CFD selezionati a seconda del settore e alla strategia d’investimento del portfolio. Il loro obiettivo è semplificare il trading online, aiutando i clienti di eToro a gestire in modo più efficiente il rischio d’investimento.

Un altro strumento piuttosto popolare è la funzionalità CopyTrader, con la quale è possibile monitorare i top trader della piattaforma e copiare le migliori strategie d’investimento in base alle performance ottenute. Questo approccio è utile specialmente nei primi momenti, per un inserimento più graduale e facile nel mondo finanziario, inoltre premia le capacità all’interno della community di eToro, valorizzando i trader esperti più gettonati dai clienti del broker online.

eToro: non solo CFD ma anche trading azionario classico

Negli ultimi anni l’offerta di eToro per i trader è aumentata in modo consistente, diventando sempre più ampia e strutturata. Ovviamente il broker mette a disposizione i CFD, contratti derivati con i quali è possibile speculare sulle oscillazioni delle quotazioni dei sottostanti. Ciò consente di non acquistare direttamente l’asset di riferimento, ma operare con posizioni long o short sia al rialzo che al ribasso.

Per costruire le proprie strategie d’investimento il broker offre strumenti avanzati per l’analisi tecnica, lo studio dei grafici per seguire gli andamenti e determinare i trend, l’importo dell’operazione e impostare in modo corretto gli ordini di vendita automatici (stop loss e take profit). In particolare si possono personalizzare i grafici in modo adeguato, scegliendo quali indicatori utilizzare per rendere l’analisi più adatta alle proprie esigenze, con diversi strumenti tecnici a disposizione.

Inoltre dal 2018 eToro permette anche di acquistare azioni in modo tradizionale, quindi con il possesso dei titoli, una soluzione sempre più apprezzata dagli investitori che vogliono operare con obiettivi di lungo termine. Il settore è stato spinto dalla promozione di eToro con zero commissioni sulla gestione della negoziazione di azioni, scontando anche l’imposta di bollo dello 0,1% in Italia, ad eccezione delle posizioni short o delle operazioni in cui viene utilizzata la leva finanziaria.

Senz’altro il broker si posiziona ai vertici del comparto per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, i servizi e la qualità del sistema di assistenza, proponendo una piattaforma web semplice da usare e intuitiva oltre ad app per i dispositivi mobili. Naturalmente ogni trader deve valutare con attenzione i broker online, per scegliere il servizio più indicato alle proprie necessità, ricordandosi di mantenere sempre un profilo prudente e bilanciare in modo adeguato gli investimenti.