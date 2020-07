CAMPOMARINO. In attesa che si dipani l’intricata matassa ambientale sul progetto di raddoppio ferroviario della tratta Termoli-Lesina, come ogni anno, il sindaco di Campomarino deve garantire che non ci siano incendi di vegetazione selvaggia a minare la percorribilità della linea adriatica. Per questo, ieri è stata pubblicata l’ordinanza che impone, su richiesta di Rfi e delle Ferrovie dello Stato, l’eliminazione dei fattori di rischio di caduta alberi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea Bologna-Bari, tratto Montenero – Petacciato-Foggia”, con cui si è reso edotto il Comune circa gli eventi naturali che hanno interessato la linea ferroviaria con interruzione del trasporto ferroviario per caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario. In forza di tali eventi la Direzione Territoriale Produzione di Bari ha richiesto l’adozione di ordinanza contingibile e urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura, creando possibile pericolo perla pubblica incolumità e interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

La normativa vigente prescrive che “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi.

Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle Ferrovie dello Stato, per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della Motorizzazione civile su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Di due giorni fa la lettera della prefettura di Campobasso, con la quale si chiede di provvedere a mantenere sgombri da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile , al fine di eliminare ogni potenziale pericolo di innesco e sviluppo di incendio, di tutti i terreni confinanti con la sede ferroviaria della linea Bologna Bari, tratto Montenero – Petacciato – Foggia; considerati i rischi di: possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa; pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede Fs, che può provocare oltre ad interferenza con al circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste; ritenuto di provvedere al riguardo adottando idoneo provvedimento contingibile e urgente al fine di far osservare e rispettare ai titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, le disposizioni normative in vigore. L’ordinanza del sindaco Silvestri rivolta a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Campomarino, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, chiede appunto di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione. Di provvedere ad eliminare vegetazione secca e ogni altro materiale combustibile, al fine di escludere ogni potenziale pericolo di innesco e sviluppo di incendi.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art.650 del codice penale. Le Forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.