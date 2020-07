Sp 51: «Grazie al presidente Roberti per aver stanziato fondi sulla messa in sicurezza»

PETACCIATO. Strada provinciale 51: Petacciato-Termoli. «Quotidianamente tanti di noi percorrono questa strada, spesso più volte al giorno. Sin dal mio insediamento ho chiesto il rifacimento del manto stradale in quanto pericolosissimo in tanti tratti - afferma il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo - da qualche goiorno, per questo ringrazio il presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti, sono state stanziate le risorse per la messa in sicurezza (rifacimento asfalto e segnaletica) della strada che ci collega a Termoli.