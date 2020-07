TERMOLI. Andare al mare al tempo del Covid-19, in totale sicurezza, si può. Malgrado le nuove regole dettate dall’emergenza sanitaria, che comprendono il mantenimento della distanza sociale e dei protocolli anti-contagio, la tecnologia rappresenta un valido aiuto per consentire, a tutti, di poter usufruire di bagni di sole ed in mare, rispettando quanto previsto dal Governo. Il progetto è stato presentato questa mattina, venerdì 10 luglio, in una conferenza stampa alla presenza dell’Assessore al Turismo Michele Barile, di Daniele Di Tonno e Angelo Di Campli della Rieco Sud Scarl, di Davide D’Angelo che assieme a Daniele Bucci (ufficio staff sindaco Roberti Roberti) ha collaborato alla creazione ed allo sviluppo dell’app e che TermoliOnLine ha seguito in diretta sulla sua pagina Facebook.

Nasce “QuantiSiamo”

Si chiama “QuantiSiamo” ed è un’app nata da poco e disponibile per smartphone Android e IoS, che consente di sapere quanto è affollata la spiaggia libera dove vorremmo andare. Usarla è semplicissimo: dopo averla scaricata, dovremmo dare il consenso all’applicazione di accedere alla posizione del dispositivo per i soli fini legati alla possibilità di mostrarci l’elenco delle spiagge libere presenti nella zona di interesse (questo non consentirà altri tracciamenti) e sapere quanto sono affollate attraverso i colori: verde significa “siamo pochi”, arancio indica che il tratto si sta riempendo e rosso che è ormai saturo e conviene dunque scegliere un'altra spiaggia dove piantare il proprio ombrellone.

Il punto di forza della neonata applicazione fa leva su un’ampia batteria di servizi, coniugando la sicurezza delle persone, con il comfort di andare al mare sicuri di non trovare affollamento e la possibilità di scoprire le attività della zone. “QuantiSiamo” è divisa in sezioni: spiagge, ristoranti, bar, negozi, servizi, palestre così da essere fruibile a 360° e da non terminare la propria funzionalità una volta che l’emergenza sanitaria sarà terminata.