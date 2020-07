Gatta partorisce sul tetto della scuola, cuccioli muoiono: «Il preside intervenga»

TERMOLI. L’emblematica storia arriva da Termoli dove una mamma gatta continua a partorire sul tetto dell’edificio che ospita l'Istituto Nautico-Ragioneria: forse considerando il luogo tranquillo, forse per abitudine, il felino torna sempre lì quando deve dare alla luce i suoi piccoli. I cuccioli, sfortunatamente, hanno una vita brevissima: muoiono di stenti, a causa del caldo eccessivo, soprattutto nel periodo attuale, o perché cadono giù dal tetto.

La denuncia arriva alla redazione di TermoliOnLine da un residente della zona che denuncia la situazione e chiede alla scuola di intervenire nel più breve tempo possibile, al fine di salvaguardare la vita dei cuccioli e della loro madre: «Buonasera vi scrivo per una situazione al quanto assurda. Sono circa tre anni che, puntualmente, una gatta va a partorire sopra al tetto del nautico/ragioneria. Molte volte i gatti muoiono, cadendo giù o direttamente sul tetto. Tempo addietro feci una segnalazione e vennero i vigili del fuoco che riuscirono a salvare l’unico cucciolo rimasto in vita. Oggi, sfortunatamente, la situazione si ripete nuovamente.

Rimango allibita davanti all’indifferenza del personale scolastico che vede e sente la presenza dei poveri cuccioli sul tetto, senza fare nulla: non si degnano neanche di mettere una ciotola di acqua per permettere loro di ristorarsi. Con questo caldo questi poveri cuccioli moriranno disidratati. Scrivo a voi sperando di far venire alla luce questa situazione assurda e cercare di salvare questi tre cuccioli.

Vorrei far capire alla scuola in questione che la situazione si può tranquillamente evitare mettendo una semplice rete alle sbarre della scala antincendio. Nella speranza che qualcosa si muova e che la situazione si risolva per il meglio e nel minor tempo possibile».