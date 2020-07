Una passerella in legno per valorizzare Rio Vivo: Comune cerca imprese

TERMOLI. Recuperare e valorizzare il litorale sud di Rio Vivo: è questo l’obiettivo dell’attuale amministrazione comunale di Termoli che ha deciso di indire un bando di selezioni di imprese da invitare al successivo esperimento di procedura ristretta per l’affidamento dell’intervento “POR FESR 2017-2020. Strategia urbana azione 5.1.1. Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica: recupero e valorizzazione del tratto di Litorale Sud, Rio Vivo”.

La notizia giunge dal consigliere di maggioranza Francesco Rinaldi. Il progetto prevede la realizzazione di una passerella in legno con pali infissi che valorizzi e renda più accessibile l’area, integrandosi perfettamente nel contesto. La passeggiata rappresenta un segno identitario di rigenerazione urbana e di valorizzazione di un tratto di spiaggia importantissimo ai fini turistici.

Estratto dell'avviso pubblico (QUI IL TESTO INTEGRALE):

SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI

Per ragioni di urgenza per l’esecuzione dei lavori in oggetto, qualora pervenissero più di 10 domande di partecipazione alla gara di appalto, si procederà con un pubblico sorteggio di massimo n. 10 operatori economici da invitare alla successiva fase di gara.

IMPORTO DEL CONTRATTO

L’importo complessivo dei lavori a base d’asta è di euro 302.736,63.

L’importo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) è di euro 1.808,72.

TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

CAUZIONE E GARANZIE

La cauzione a corredo dell’offerta è pari al 2% del prezzo a base d’asta e deve essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Si applica l’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016.

TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Il termine ultimo di ricezione delle offerte è stabilito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 61 del D.Lgs. 50/2016, in giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente bando.

RICEZIONE DELLE OFFFERTE

A seguito dell’invito che sarà spedito dalla stazione appaltante all’esito della procedura di prequalificazione e dell’eventuale sorteggio, l’offerta del concorrente dovrà pervenire con le modalità e nel termine perentorio stabiliti nella lettera di invito alla gara di appalto. Oltre il termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

SOGGETTI AMMESSI

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 7.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti, nelle forme e modalità previste dall’art. 48, comma 8, dello stesso D.Lgs. 50/2016.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA

I concorrenti dovranno far pervenire la propria candidatura per la selezione, redatta in lingua italiana, in plico chiuso e firmato su tutti lembi di chiusura, entro le ore 12 del giorno 24.07.2020 presso l’ufficio protocollo del Comune di Termoli, via Sannitica, n. 5, C.A.P. 86039 Termoli (CB). La candidatura potrà pervenire a mezzo di servizio postale, corriere, agenzia di recapito autorizzata oppure direttamente con recapito a mano, e in quest’ultimo caso si dovrà tenere conto degli orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo. Sul plico dovranno indicarsi: il nominativo del concorrente, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata e la dicitura:

“Preselezione di soggetti idonei da invitare a successiva procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Recupero e valorizzazione del tratto di litorale sud, Rio Vivo”.

L’apertura dei plichi contenenti le richieste di ammissione alla gara avverrà in data 28.07.2020, alle ore 10:00 . Saranno ammessi ad assistere alla selezione delle candidature i legali rappresentanti di tutti gli operatori che ne hanno interesse o persone dagli stessi autorizzate con delega.