TERMOLI. Mattinata di fuoco sui Litorali Nord e Sud termolesi: non tanto per il clima caldo, con il sole alto nel cielo e le temperature in picchiata, ma per le sanzioni elevate alle auto posteggiate nei due tratti che fiancheggiano la costa di Termoli durante le ore mattutine di sabato 11 luglio.

Nell’occhio del ciclone delle proteste dei bagnanti sono finite alcune disparità, sottolineate dagli stessi a TermoliOnLine: ad essere state “battezzate” dalle multe, infatti, non sarebbero state tutte le auto in sosta, ma solo alcune. Una situazione che ha creato non poche polemiche che, sul tratto del Lungomare Cristoforo Colombo (nei pressi dello stabilimento Blutuff), sarebbe sfociata in una vera e propria ‘battaglia’ alla ricerca di giustizia: «Abbiamo chiamato Polizia e Carabinieri per farli intervenire – confessa una donna – A me hanno fatto la multa mentre hanno saltato altre macchine. Non è giusto».

Stessa scena anche a Rio Vivo dove in molti hanno segnalato la presenza del foglietto rosa solo su alcuni cruscotti, in special modo sulle vetture posteggiate sul lato sinistro che costeggia i lidi privo di segnaletica orizzontale, e la totale assenza di sanzioni sulle auto posteggiate nei pressi dello stabilimento Oasi: «Anche quelle non sono parcheggiate in modo idoneo – racconta un signore – Eppure non sono state multate. È giusto che la Polizia Locale elevi sanzioni a chi sbaglia, ma dovrebbero farlo in regime di par condicio, non solo ad alcuni “graziando” gli amici».

A creare maggiori tensioni sarebbero stati anche i mancati pagamenti sugli stalli blu che solo da domani (domenica 12 luglio) saranno gratuiti di domenica e nei festivi: «Il proprietario del lido ci ha detto che già da oggi non si pagava – confessa una turista – Abbiamo sbagliato noi a fidarci, ma ho notato che non tutti hanno pagato e solo alcuni di essi sono stati puniti. Non lo trovo affatto giusto: se sbagliamo tutti è giusto essere puniti in gruppo».