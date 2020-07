TERMOLI. In questi giorni si stanno completando i lavori su via Rio Vivo nel punto in cui più volte si erano registrati allagamenti della sede stradale e di alcuni lidi balneari. Gli operai hanno asportato una quantità impressionante di terra, detriti e pietrame che probabilmente era precipitata attraverso le tubazioni dalla sovrastante linea ferroviaria. Abbiamo sentito l’ufficio tecnico che ci ha confermato il fatto che dalla vasca di raccordo in cemento armato posta al livello di via Rio Vivo, a causa della presenza del materiale estratto in questi giorni, in occasione di piogge abbondanti fuoriusciva acqua in pressione che provocava allegamenti. Anche il cunettone che corre lateralmente a via Rio Vivo fino al torrente Sei Voci è stato ripulito dai detriti accumulatisi negli anni. Ora non ci resta che attendere di verificare se i lavori fatti siano stati risolutivi. Ad ogni modo va dato atto dell’apprezzamento per questi interventi di manutenzione che da tanto tempo i cittadini di Termoli aspettano.