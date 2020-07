Parte l'osservatorio meteorologico Adriatico Petacciato

PETACCIATO. La storica postazione di campionamento delle condizioni del tempo, situata in uno dei punti più elevati nel centro di Petacciato (CB), si rinnova fornendo agli utenti del web le informazioni relative alla temperatura, alla umidità relativa, alla direzione e velocità del vento, alla pressione atmosferica e alla quantità di precipitazione.

La stazione meteorologica è operativa presso l'Hotel Di Nardo, uno dei luoghi più panoramici non solo di Petacciato, ma anche dell'intero segmento sub costiero del Molise. L'altitudine è di 224 metri sul livello del mare, che bagna la costa sottostante distante circa 2700 metri dal punto di osservazione. L'area dunale di Marina di Petacciato e la sua piccola riserva naturale protetta distano dall'Hotel circa 3200 metri sempre in linea d'aria.

Come accennato, l'Hotel Di Nardo sovrasta un'area in rilievo e panoramica rispetto al paese sottostante, condizione che ha fatto sì da essere stato prima candidato e poi scelto per diventare il punto di riferimento dell'osservazione e della registrazione delle condizioni meteorologiche non solo della zona immediatamente adiacente, ma anche di alcune particolari condizioni meteo che si manifestano visivamente a notevoli distanze come ad esempio le formazioni temporalesche verticali oppure gli ingressi frontali freddi provenienti da settentrione.

Interessante è la rilevazione del vento e delle maggiori raffiche, essendo i luoghi totalmente scoperti ai quattro punti cardinali, senza nessun ostacolo nelle vicinanze. L'abbondante ricambio d'aria fornisce adeguata obbiettività nella misurazione della temperatura atmosferica e della umidità relativa.

La registrazione dei dati è eseguita mediante l'utilizzo di una stazione meteorologica professionale certificata, collegata ad un registratore digitale sviluppato anche grazie al contributo di Meteo Isernia e Molise.

Sul posto sono presenti due telecamere ad alta risoluzione Meteo HD, una osserva il quadrante NORD-NORD OVEST verso la zona del Vastese sino al massiccio appenninico della Majella, l'altra il quadrante EST verso Termoli, Gargano ed Isole Tremiti. E' possibile guardare h24 le condizioni del tempo in modalità LIVE streaming e di avere, con un po di fortuna, valutazione dei temporali anche in notturna grazie all'acquisizione delle immagini a lunga esposizione riprese dai sensori reflex sul canale HDMI. L'orizzonte al suolo osservato dalle due telecamere panoramiche copre un settore di circa 90km che va dal vastese alla zona sub montuosa garganica. Le isole Tremiti valutabili sullo sfondo delle riprese ad EST, distano circa 53km dall'osservatorio adriatico di Petacciato. I settori atmosferici immediatamente osservabili in buona visibilità, invece, coprono distanze complessive di circa 350km. Sarà possibile anche ai meno esperti, incrociare i dati provenienti dai radar meteorologici nazionali con le immagini live per esaminare, dal punto di vista del suolo, la fenomenologia atmosferica.

L'osservatorio meteorologico adriatico di Petacciato è complementare a quello di Vasto presso il ristorante Castello Aragona, quest'ultimo equipaggiato con un analogo sistema di ripresa MeteoHD ma che inquadra tutta la costa istonica ma in direzione opposta.

Curiosità: recandosi presso l'Hotel Di Nardo, utilizzando un binocolo in condizioni di visibilità adeguata è possibile scorgere il Monte Conero (AN) a 200km di distanza.

Si ringrazia per il contributo dato a questo lavoro: Hotel Di Nardo, Petacciato (CB). Lido Eva, Petacciato Marina (CB). Dimesione Srl (CB).

Link per seguire l'osservatorio: https://www.meteoisernia.net/rete-di-monitoraggio/rete-meteo-molise/stazione-meteo-di-petacciato-cb-hotel-di-nardo-metri-225-slm.html