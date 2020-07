Centro Covid, bilancia pende sul Cardarelli

CAMPOBASSO. Secondo alcune indiscrezioni stampa, forse inopportunamente rilasciate senza i canali ufficiali e istituzionali (a che servono i portavoce se devono solo diffondere minuterie e comunicati di scarso interesse generale), l'asse Regione-Asrem prevvarrebbe su quella commissariale-territoriale nella rimodulazione dell'offerta ospedaliera post-Covid.

Il Vietri di Larino resterebbe ospedale di comunità per la riabilitazione al quale si aggiungerà il reparto di riabilitazione per i pazienti covid. Il Ministero della Salute avrebbe richiesto alla struttura commissariale regionale il nuovo progetto per il potenziamento dell'intera rete ospedaliera molisana. A grandi linee il progetto prevede che l'ospedale "Cardarelli " di Campobasso sarebbe l'hub di riferimento come centro Covid in caso di nuova emergenza.

Sarebbero infatti allestiti i reparti Covid presso l'ex Hospice con 9 terapie intensive per i malati Covid e 21 semintensive divise tra il reparto di Pneumologia e di malattie infettive. Il "San Timoteo " di Termoli e il "Veneziale " di Isernia sarebbero i due centri Spoke. Al nosocomio di Termoli si aggiungerebbero 3 terapie intensive in più e verrebbe allestita una zona grigia in pronto soccorso per i malati covid. All'ospedale di Isernia, invece, 2 terapie intensive in più e potenziamento area grigia al pronto soccorso. Nel nuovo progetto, che sarebbe redatto dal commissario Giustini, dal sub commissario Grossi e dalla direttrice generale alla Salute Gallo, è previsto anche il potenziamento dell'ospedale "Caracciolo" di Agnone.

In definitiva al Vietri di Larino sarebbero trasferiti tutti quei pazienti covid che avessero concluso il percorso riabilitativo ma ancora positivi e che finora, invece, continuano a permanere al "Cardarelli" di Campobasso.