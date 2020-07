TERMOLI. «Mentre la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, annuncia il piano #Italiaveloce per 200 miliardi - fanno sapere dall’Associazione "Comitato cittadini in Rete di Termoli" che da tempo si stanno battendo contro questo progetto - è sicuramente seppur non la vittoria di una guerra, di certo è una vittoria di una battaglia strategica molto indicativa». Questo e altri motivi da chiarire sono stati quelli che hanno imposto al comitato di indire una conferenza stampa questa mattina, presso il Sottovento al porto turistico Marina di San Pietro.

A parlare la portavoce Carmela Sica, Michele Cianci, Ciro Stoico, Maria Laura Pace e Maura Aliberti. Michele Cianci ha subito attaccato dicendo: “Questa è sicuramente una vittoria importante per la battaglia che noi come comitato stiamo portando avanti assieme a tanti cittadini, ma la cosa che mi lascia perplesso e che le tesi che abbiamo portato avanti noi, sono anche quelle che ha portato avanti l'amministrazione, stranamente però sono cinque giorni che la sentenza è uscita, ma dalle parti del Comune, non si è sentito nemmeno un sibilo o una parola a tal proposito, come anche dalle altre associazione, tutto tace, questa cosa mi preoccupa e non poco, in fin dei conti è anche una loro vittoria, come mai, c'è qualcosa sotto che a noi sfugge? Questo è il classico silenzio assordante”.

Carmela Sica, la portavoce, non le manda a dire soprattutto contro il politico pentastellato molisano Antonio Federico, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, che ha dichiarato in un suo intervento sull'argomento di natura contraria a quello che invece intendevano dalle parti del Comitato, che sia chiaro la loro contrarietà al progetto, non va contro il progresso.

Federico ha detto questo: "Termoli-Lesina, Opera fondamentale per il Mezzogiorno. No a strumentalizzazioni politiche”. Nessuno risponde. Carmela Sica: «Ha intenzione di buttare tutto in politica, noi e i cittadini che ci sostengono ci battiamo per una questione di impatto ambientale e in questo chiediamo aiuto alla stampa soprattutto locale di scrivere le cose come le stiamo sostenendo da sempre noi stessi, noi abbiamo manifestato e fatto esaminare le perplessità che si sarebbero abbattute sull'ambiente in modo a parer nostro devastante realizzando questo progetto evidentemente con argomenti convincenti e fondati, se poi alla fine ci hanno dato ragione, per far passare un treno merci in più diamo un colpo letale ad un area che è una ricchezza, qui qualcuno ha favoleggiato, anche sul fatto che in quell'area ci sono specie di volatili protetti, e qualcuno ha anche detto si ferma il progetto e il progresso, per un uccello. Noi non siamo dei Don Chisciotte che ingaggiano una battaglia come quella sostenuta dal personaggio del romanzo di Cervantes, il quale combatte una personale e assurda guerra contro i Mulini a vento, perché qui possiamo dircelo davvero tra poco sarà finito anche il grano e quindi una battaglia che non avrà più ragione di esistere e chi vuole capire capisca». Ha concluso Michele Cianci: «Del resto se poi si analizza che un'equipe di esperti in materia si esprime contro questo progetto quasi all'unanimità tranne uno solo, vorrà pur dire qualcosa».