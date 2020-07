Covid-19 e file fuori dagli ospedali, Totaro: «Asrem ha preso giuste decisioni»

TERMOLI. Torna alla carica anche il presidente del Fimmg-118, Giancarlo Totaro. «Sono molti i pazienti che si lamentano del contingentamento per l'accesso alle visite mediche ed alle indagini strumentali e di laboratorio in ospedale. Prenotazioni lunghe ed accessi ai servizi per limitare il rischio di contagio e rispettare le norme per il distanziamento, file estenuanti al pre-triage. Sono molti che vorrebbero un immediato ritorno alla normalità pensando che tutto sia passato. Ma è tutto è passato? Il coronavirus non è più un pericolo? Bisogna essere chiari sull'argomento: non ci sono ancora evidenze inequivocabili sulla pericolosità e la contagiosità del virus. Molti sono gli studi in corso che stanno valutando tutte le variabili del caso, dalla virologia alla clinica, alla immunologia, alla fisiopatologia, all'igiene, alla epidemiologia, ma tutti al momento sono solo studi e constatazioni. Ogni scienziato ed ogni medico ha una idea sull'argomento ma nessuno fino ad oggi ha dato risposte definitive e scientificamente dimostrateper vincere la battaglia contro il virus. A mio avviso la direzione Asrem ha fatto benissimo a scegliere la via della massima prudenza ed a proseguire su questa strada senza "farsi tirare per la giacchetta" lasciando un accesso strettamente controllato e contingentato agli ospedali perché il coronavirus non è ancora sconfitto ed una seconda ondata il Molise e l'Italia non possono permettersela e il miglior modo per tutelare la salute pubblica al momento è quello di rispettare le disposizioni organizzative emanate dalla direzione. Tutti sperano di tornare alla normalità ma il miglior percorso da seguire, al momento, è quello della prudenza ed il rispetto delle norme igieniche per la sicurezza dei pazienti, soprattutto quelle da attuare all'interno dell'ospedale dove sarebbe auspicabile un maggior controllo delle pratiche sanitarie che in esso si svolgono».