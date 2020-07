Da venerdì solo 2 pediatri, l'Asrem corre ai ripari con un avviso pubblico per 3 medici

TERMOLI. Spauracchio della chiusura del Punto nascita di Termoli a causa della carenza di pediatri sempre vivo, ma per il presidente del sindacato medico Fimmg-118 Giancarlo Totaro, «Incrociamo le dita per il buon esito dell'avviso pubblico per la ricerca di pediatri. Diramato l’avviso pubblico per 3 pediatri con delibera della direzione generale n. 466 del 13 luglio scorso.

Nella citata delibera si legge, nero su bianco, che a Termoli dal 17 luglio 2020 resteranno in servizio solo 2 pediatri. Un grosso problema non solo per il reparto di pediatria ma anche per l'intero ospedale San Timoteo, per Termoli, per il basso Molise e per l'intero sistema sanitario di tutta la regione. Proprio il giorno dopo gli allarmanti dati Istat che indicano per l'Italia il nuovo minimo storico di nascite ed il più basso livello di ricambio naturale mai registrato di sempreUn enorme problema generazionali che costringerà i pochi nati di oggi a mantenere (pensioni) la generazione del baby boom degli anni 60/70 del secolo scorso».