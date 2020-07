Parcheggi selvaggi in stazione, autobus costretti a cambiare percorso

TERMOLI. Il parcheggio selvaggio è ormai divenuto un malcostume generale che, nel corso degli anni, si è trasformato in normalità: capita, non così di sovente, di notare vetture posteggiate fuori dalle strisce dedicate, in seconda fila, nei pressi delle curve e addirittura nelle rotonde, creando non pochi problemi al traffico cittadino e difficoltà di manovra per i mezzi di soccorso e per gli autobus.

Una delle zone in cui questo comportamento è più evidente è la stazione di Termoli, in special modo il parcheggio che costeggia via Duca degli Abruzzi dove molti automobilisti, forse troppi, lasciano le proprie auto al di fuori delle strisce ove il parcheggio è consentito, incuranti dei problemi che insorgono dalle loro azioni. A soffrire maggiormente sono gli autisti del servizio sostitutivo di Trenitalia, costretti a divincolarsi in manovre degne della saga Fast & Furious, pur di arrivare a destinazione e consentire ai passeggeri di raggiungere le proprie destinazioni.

La situazione dei parcheggi selvaggi degenera in alcune ore della giornata, in special modo quelle serali, quando la ricerca del parcheggio diventa una vera e propria competizione e gli stalli sono tutti impegnati: «In alcuni momenti della giornata il transito è impossibile a causa della maleducazione di alcuni automobilisti che parcheggiano rendendo impossibili le manovre degli autobus», confessa uno degli autisti.

Il problema continua da diverso tempo ormai, malgrado i continui solleciti degli autisti al comando della Polizia Locale: «Questo è quello che accade quasi ogni giorno dopo le 19 – continua l’autista - Al comando vigili urbani non risponde più nessuno e siamo lì bloccati». Le manovre diventano più complicate durante i fine settimana estivi, quando il traffico intenso proveniente dai paesi limitrofi e la chiusura di alcune strade, porta un’alta concentrazione di automobilisti sulle vie libere, dando libero sfogo alla propria fantasia in materia di parcheggi.

È proprio nei week-end che gli autisti soffrono maggiormente e sono costretti ad armarsi di pazienza e scegliere un percorso alternativo per evitare spiacevoli incidenti e permettere ai bus, lunghi 13 metri, di poter effettuare le manovre richieste: «Nel fine settimana siamo costretti a fare una variazione di percorso per poter sostare con l'ultima corsa in arrivo a Termoli alle 22,45 a nostro rischio e pericolo. Siamo costretti a deviare il percorso, entrando da via Abruzzi su via Dante e sostare sugli stalli dei colleghi della GTM che ringraziamo per il favore concesso. Dopo svariate segnalazioni nulla è stato fatto».