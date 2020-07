CAMPOMARINO. «Il fratino dentro e fuori le aree protette in adriatico». Non v’è dubbio che più che la pluriennale fatica del monitoraggio per la nidificazione sulle coste del Molise, la popolarità dell’uccello da passo che ama l’habitat nostrano è stata dettata dalla Valutazione d’impatto ambientale che rischia di mettere fine al progetto di raddoppio della linea ferroviaria tra Termoli e Lesina. Al di là di questo, si continua a trattare in senso ornitologico e oggi pomeriggio il fratino sarà al centro della riunione in call conferenze in programma alle 18.30.Il Fratino, e la rete delle aree protette adriatiche, AdriaPAN, sono stati tra i protagonisti della conferenza sulle specie marine migratrici organizzato ad Akyaka, in Turchia, tra il 12 e il 14 novembre 2019 dal MedPAN, la rete della aree protette marine del mediterraneo, e la Mediterranean Conservation Society, la maggiore associazione non governativa per la tutela del mare nostro. La conferenza, dal titolo generale “ Managing highly mobile species”, ha visto la partecipazione dei maggiori esperti della materia, invitati a presentare gli studi effettuati, e provenienti da più di venti Paesi.

Nella sessione dedicata al collegamento tra gli inquinamenti e le specie migratrici “The impact of marine litter and pollution on highly mobile species: challenges beyond boundaries”. Coordinamento affidato a Maria Rousou, Dfmr & Pierre Vignes, MedPAN, è stato presentato il lavoro “Kentish plover (Charadrius alexandrinus), conservation on Adriatic Italian coast” (la conservazione del Fratino lungo la costa italiana dell’Adriatico). Nella discussione si è evidenziato come la specie sia in forte decremento in tutto il Mediterraneo a causa, anche,

del conflitto venutosi a creare tra la presenza turistica di massa sulle spiagge e la nidificazione del Fratino, conflitto causato, per lo più, dall'aumento della presenza di marine litter spiaggiato e, di conseguenza, dai sistemi meccanizzati di pulizia adottati dalle municipalità. Oltre anche a varie altre problematiche. Tra le soluzioni trattate nel dibattito che ne

è seguito, oltre alla adozione di strumenti utili a risolvere i problemi di fondo, come i Contratti di Fiume per il controllo dei rifiuti trasportati a mare o di sistemi utili ad attuare un turismo più consapevole, sono anche state presentate, come immediatamente replicabili, le forme di coordinamento, tra Associazioni locali e ONG, per le attività di monitoraggio, sorveglianza e sensibilizzazione, come quelle adottate in Italia lungo la costa Adriatica nell'ambito del CNCF e del Progetto SalvaFratino in Abruzzo. Attività che risultano facilitate all’interno o in collaborazione con i gestori delle aree protette, mentre assai più complesso appare l’approccio fuori dalle aree protette o dove queste non sono istituzionalmente coinvolte nella gestione delle attività. Come proseguo di quanto analizzato all'interno della Conferenza tenutasi in Turchia e in funzione di un maggior coordinamento tra ciò che svolgono le tante associazioni in ogni regione della costa Adriatica italiana, nonché per una chiave di lettura legata alla gestione delle aree protette costiere e marine, si è voluta organizzare una videocall al termine della stagione riproduttiva 2020, anche nell'ambito del progetto InterregMed “MPA Networks” che mette a disposizione la piattaforma Zoom, per fare il punto sullo stato delle collaborazioni in atto in ogni regione della costa italiana. L'idea è quella di fare il punto su quanto si sta facendo lungo la costa Adriatica dando la parola a ciascuno dei partecipanti, esperti della materia per ciascuna regione, rimanendo sul piano tecnico e informativo.

L’incontro si svolgerà con brevi interventi in un "Davos Style panel discussion", cioè interventi brevi e mirati con domande e risposte anche tra gli stessi partecipanti e, per quanto possibile, decisamente gestito da un moderatore. Ciascuno degli esperti inserito nel programma potrà avere pochi minuti, 4-5 al massimo, per raccontare quanto si sta facendo nella propria regione, in maniera breve e sintetica in modo da rimanere in un incontro che non superi un'ora (più di 40 minuti davanti ad uno schermo nessuno mantiene l'attenzione). A seguire ci si dedica a domande e risposte anche tra gli stessi "relatori". Se ci sarà tempo si potrà leggere qualche domanda pervenuta nella chat a cui comunque si può rispondere anche scrivendo direttamente sulla stessa chat durante lo svolgimento dell’incontro. Non è un convegno pubblico ma una riunione a invito su piattaforma Zoom, con massimo 100 invitati. Tutto si svolgerà in lingua italiana. I partecipanti uditori saranno invitati secondo le indicazioni che vengono dai singoli “panelist” e tra rappresentanti interessati all’argomento provenienti da varie organizzazioni e istituzioni. Per il Molise prenderà parte Luigi Lucchese, presidente dell’associazione ecologista Ambiente Basso Molise, referente regionale del comitato nazionale conservazione fratino.