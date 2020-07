Raccolta differenziata, assegnato il ruolo di "controllore" dell'appalto Rieco Sud

TERMOLI. Si sa che l’appalto dell’igiene urbana e della raccolta differenziata è una delle attività cardine terziarizzate a Termoli e in generale in ogni Comune. Per questo assurge a figura importante il direttore di esecuzione del contratto, che dovrà vigilare per conto dell’amministrazione Roberti sull’operato della Rieco Sud. Negli atti di approvazione del servizio, considerata la gravosità delle incombenze relative alla gestione, al coordinamento e al controllo, anche in relazione all’elevato grado di innovazione e tecnologia che caratterizza gli stessi, è stata prevista la presenza del Direttore dell’Esecuzione contrattuale il cui compenso lordo previsto è per 24mila euro annui.

Con determinazione dirigenziale n. 1134 del 19.06.2020 è stato affidato l’incarico di Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC) inerente il servizio di igiene urbana della città di Termoli ai sensi degli artt. art. 32, co.5, e 33, co.1 del D.Lgs. 50/2016 al all’ingegner Gaetano Vitiello come professionista singolo dello studio tecnico omonimo, con sede in 80011 Acerra (NA), per un importo omnicomprensivo massimo, offerto in sede di gara, di € 33.811,20 oltre IVA. Con convenzione Reg. n. 15 del 02/07/2019 delle Scritture private del Comune di Termoli è stato disciplinato l’incarico avente decorrenza dal 01.07.2020 e scadenza al 30.06.2022.