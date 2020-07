Al via i test sierologici tra le forze dell'ordine in Molise

CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi sono state numerose le richieste avanzate all’Asrem affinché venissero effettuati i test sierologici sugli appartenenti alle Forze di Polizia.

E’ di pochi minuti fa la nota informativa del Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano e del Direttore Sanitario Maria Virginia Scafarto, il quale comunica che Asrem ha dato il via ai test sierologici per tracciare la circolazione del Sars-Cov-2 tra gli operatori delle Forze dell’Ordine.

L’iniziativa coinvolgerà nel complesso 450 operatori e il tutto sarà possibile con il supporto logistico della Polizia di Stato che metterà a disposizione il personale per “Il test”, come si legge nella nota informativa Asrem, “è mirato alla ricerca degli anticorpi IgG, indicativi del possibile contatto con il virus. Chi risulterà positivo al verrà sottoposto al test molecolare (tampone) per la formulazione della diagnosi di positività o negatività al Covid-19”.

“Lo screening di massa sulle Forze dell’Ordine, tra i lavoratori più esposti al contagio”, si spiega nella nota, “permetterà di raccogliere informazioni molto importanti sul piano epidemiologico, offrendo un significativo contributo allo studio della patogenesi del covid 19 e allo sviluppo di strategie mirate di prevenzione”.