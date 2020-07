TERMOLI. E' stato presentato con l'evento social stamani il nuovo corso di laurea a numero programmato (massimo 40) che arricchirà l'offerta accademica dell'UniMol nella sede di via Duca degli Abruzzi a Termoli.

Il corso in Scienze e culture del cibo e attivato su tre Dipartimenti (Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” e Dipartimento di Bioscienze e Territorio). Il corso è a numero programmato con un numero massimo di studenti pari a 40. La sede operativa è a Termoli mentre quella amministrativa e a Campobasso. Scienze e culture del cibo è un corso rivolto a tutti i diplomati di scuola secondaria superiore con una passione per il mondo del cibo nell’accezione più ampia del termine.

Per iscriversi al Corso di Laurea e richiesto il possesso di una preparazione basica nelle discipline scientifche, nonché di una buona preparazione letteraria e di capacita logiche e di comprensione linguistica. Il percorso formativo, che si compone di 20 insegnamenti, e costituito da discipline di base, da discipline relative alle aree delle scienze agronomiche, alimentari economico-giuridiche, sociologiche biochimiche, biomediche dell’igiene e della nutrizione. Nell'insieme, gli insegnamenti proposti, forniscono al laureato la dimensione critico interpretativa dei processi legati del cibo, e gli consentono di saper operare nell'ambito della corretta comunicazione e valorizzazione dello stesso.

Il processo formativo e completato, da un tirocinio tecnico-pratico, da attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e dalla prova finale, attività fondamentali affnché gli studenti possano integrare le conoscenze e le competenze acquisite anche sulla base dell'osservazione e della diretta partecipazione ai processi riguardanti l'esercizio della professione. Inoltre, il percorso formativo si giova di supporti informatici avanzati per la didattica a distanza, aspetto che diventa ancora più rilevante dato il momento storico che stiamo vivendo.

LA GENESI

Il corso in Scienze e Culture del cibo nasce proprio dalla necessita di formare e avere sul territorio fgure professionali in grado di promuovere e "raccontare" le eccellenze alimentari italiane sfatando al contempo i "falsi miti" che derivano da culture alimentari errate che spesso si rivelano anche dannose. Intorno al cibo infatti, esiste da sempre una sterminata varietà di pregiudizi, false credenze e vere e proprie menzogne. In alcuni casi si tratta di suggerimenti innocenti, a volte di affermazioni serissime, divulgate da soggetti che non solo non hanno le competenze necessarie per farlo, ma che sostengono e scrivono di cose mai state avallate dalla comunità scientifca, anzi.

OBIETTIVI DEL CORSO

L'obiettivo del Corso di Laurea e quello di formare professionisti di raccordo tra il mondo dell'agro-alimentare, quello del benessere e della salute e il mondo della divulgazione. Il percorso formativo infatti, e finalizzato all'acquisizione di tutte le conoscenze necessarie affinché la fgura professionale che ne deriva, sia in grado di valorizzare e soprattutto comunicare adeguatamente i principi generali delle produzioni, nonché le caratteristiche nutrizionali e di sicurezza degli alimenti, tutto sempre in un'ottica di corretta educazione alimentare.

La formazione del laureato in Scienze e culture del cibo, vuole porsi a meta tra le discipline agrarie in senso lato (produzione di materie prime di qualità efficienza ed efficacia dei processi di trasformazione etc.) e quelle mediche, della salute e del benessere (impiego di cibi di qualità idonei nelle diete degli sportivi, degli anziani, dei soggetti intolleranti o allergici e dei pazienti affetti da patologie metaboliche etc.), tracciando le basi per un esperto in grado di conoscere i principi contenuti negli alimenti e di analizzare i processi legati sia alla produzione e al consumo alimentare, sia alla promozione e comunicazione del cibo che nutre.

SBOCCHI PROFESSIONALI

La Laurea in Scienze e culture del cibo, oltre alla prosecuzione degli studi universitari, permette di svolgere le professioni di Approvvigionatore e responsabile acquisti, di Tecnico della vendita e della distribuzione, di Organizzatore di fere, esposizioni ed eventi culturali e di Organizzatore di convegni e ricevimenti.

Il laureato è un esperto multidisciplinare del mondo della gastronomia ed è in grado di operare in numerosi contesti professionali legati alla conoscenza delle produzioni e delle preparazioni gastronomiche, con particolare riguardo alla biodiversità, alla sicurezza e alla sostenibilità, nonché alla promozione e valorizzazione del cibo e della cultura enogastronomica italiana in chiave innovativa, ma soprattutto è un esperto comunicatore del rapporto tra cibo e salute.

In particolare, grazie alle modalità d'apprendimento quali laboratori e viaggi didattici, training esperienziale e sensoriale, esperienze necessarie per l'affnamento delle "soft skills" il laureato possiede una notevole conoscenza degli alimenti da un punto di vista culturale, della loro trasformazione industriale e artigianale, della valorizzazione dei prodotti e delle ricette, della biodiversità animale e vegetale e del loro legame con il territorio, della comunicazione della gastronomia con strumenti tradizionali e innovativi.

La Laurea in Scienze e culture del cibo propone quindi una fgura professionale che può contare su maggiori chance occupazionali grazie a un bagaglio di conoscenze utili a valutare il grado di affnità delle produzioni rispetto alle tradizioni gastronomiche italiane, in relazione alle innovazioni di prodotto e di processo e, non ultimo, al loro impatto sull'alimentazione e la salute umana.

IL VALORE AGGIUNTO

I professori dell’Università degli Studi del Molise presentano requisiti di docenza, sia sotto il proflo quantitativo sia qualitativo, molto elevati rispetto alla Classe di Laurea. Proprio, grazie all’elevata qualifcazione derivante dalla cospicua produttività delle attività di ricerca, l'offerta formativa, per contenuti e metodologie di insegnamento, fornisce i necessari stimoli per lo sviluppo di un valido metodo di apprendimento e di una solida capacita critica.