Autisti Gtm troppe criticità e situazione al collasso, Lepore: «Pronti a incatenarci»

TERMOLI. Gli autisti della Gtm sono senza stipendio. Ancora una volta. Quella che sarebbe dovuta essere solo una brutta pagina da archiviare con il ritorno alla normalità post emergenza sanitaria e dopo la denuncia avvenuta due mesi fa su TermoliOnLine (LEGGI), è invece diventata un incubo per chi, ogni giorno, sale su quel bus per offrire ai cittadini ed ai turisti un servizio essenziale alla comunità.

Degli eroi, senza mantello o ali, che lavorano instancabilmente a ritmi sostenuti e con qualsiasi condizione meterologica e con il rischio, concreto, di contrarre il virus: a loro affidiamo la nostra vita ogni volta che saliamo sul bus diretti a casa, a scuola, a fare la spesa o una visita. Oltre ai pericoli, oggi, gli autisti della Gtm devono fare i conti con i ritardi reiterati nel tempo nel pagamento degli stipendi.

La situazione è stata denunciata, ancora una volta, dall'autista e sindacalista Filt-Cgil Cristino Lepore che sottolinea nuovamente le difficoltà a cui gli autisti e le loro famiglie vanno incontro, incapaci persino di «fare la spesa quotidiana ed assicurare un piatto a tavola». In 60 giorni le cose non sono cambiate e, anzi, con il trascorrere del tempo i risparmi si sono assottigliati sensibilmente, mentre le spese (bollette, cibo) non diminuiscono: «Voglio denunciare, per l’ennesima volta, una situazione scabrosa – scrive Lepore a TermoliOnLine - Stiamo qua a lavorare con 40 gradi, facciamo il nostro dovere e, per l’ennesima volta, siamo senza stipendi, senza cassa integrazione, senza nessuna prospettiva e possibilità».

L’impossibilità di far fronte alle esigenze quotidiane porta gli autisti a fare un appello al sindaco di Termoli Francesco Roberti ed al Presidente della Regione Molise e Assessore ai Trasporti Donato Toma, nella speranza che possano raccogliere la richiesta e sistemare la situazione: «Io chiedo al sindaco di Termoli, chiedo come al solito al Presidente della Regione Molise ed all’Assessore ai Trasporti Donato Toma una cosa – scrive ancora Lepore – Potreste gentilmente dirmi come possiamo andare avanti, come le nostre famiglie possono andare avanti? È una cosa assolutamente incredibile che solo e soltanto nella regione Molise ed a Termoli si debba verificare una cosa del genere. La cosa più preoccupante è questo lassismo, questo disinteresse dalla parte politica alle nostre tematiche. Non è una cosa né corretta né giusta».

Le richieste avanzate sono semplici: il pagamento degli stipendi a fronte del lavoro svolto. Nel caso in cui l’appello resti inascoltato, Lepore si dice pronto alla ‘battaglia’: «Nei prossimi giorni, molto probabilmente, ci andremo ad incatenare sotto il Comune di Termoli perché siamo al collasso. Le nostre famiglie non hanno più la possibilità nemmeno di fare la spesa quotidiana. Non è una cosa né giusta, né corretta».