Pioggia di meteore, in arrivo le Delta Aquaridi

TERMOLI. In attesa di agosto con la sua notte di San Lorenzo, a fine luglio occhi al cielo e desideri in mente, per la splendida pioggia di meteore Delta Aquaridi.

Senza dover essere degli astrofili basta osservare la volta celeste per ammirare alcuni fenomeni che rendono l'osservazione ancora più bella e interessante, protagonisti le meteore dello sciame "Sud Delta Aquaridi" visibili dal 12 luglio fino al 19 agosto di ogni anno, ma con picco previsto nella notte fra il 27 e il 28 luglio.

Quando si parla di uno sciame meteorico, si indica la posizione del “radiante”, il punto del cielo dal quale le meteore appaiono scaturire, che in questo caso è la stella Delta Aquarii (nota anche come Skat o Scheat), una nana blu relativamente debole situata vicino al "centro" della costellazione dell'Acquario, che ha origine dai frammenti della Cometa 96P Machholz, con uno Zhr (Zenithal Hourly Rate, “tasso orario zenitale”) di 20 meteore visibili all'ora durante il picco.

La Terra infatti periodicamente si trova ad attraversare i resti e i detriti di corpi celesti come comete, che danno origine ai fenomeni che conosciamo col nome di “stelle cadenti” o “sciami meteorici”.

Le Sud Delta Aquaridi hanno uno sciame “fratello”: le Nord Delta Aquaridi, con radiante sempre nella costellazione dell’Acquario, che sorge verso le 23, a Sud-Est, ma queste ultime attive dal 15 luglio al 25 luglio, con un’intensità di fenomeni più bassa.

Due sciami meteorici meno conosciuti, scoperti in tempi relativamente recenti, osservati per la prima volta rispettivamente nel 1870 e nel 1938, e associati soltanto nel 1952.

Le Delta Aquaridi si chiamano così perché sembrano originarsi da una zona precisa del cielo notturno: in corrispondenza della stella Skat (delta) della costellazione dell’Acquario, per osservarle occorre dirigere lo sguardo verso Sud, in generale le ore migliori per godersi lo spettacolo sono quelle successive alla mezzanotte e prima dell’alba.

Quindi sguardo all'insù per godere appieno della magia delle stelle cadenti.