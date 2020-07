Promozione e marketing: non si arresta il successo dei gadget aziendali

TERMOLI. La crescita del commercio elettronico sta cambiando profondamente la nostra società, soprattutto considerando la contrazione della vendita al dettaglio attraverso i canali classici. Il mondo digitale offre numerose opportunità, tuttavia è anche un ambiente più competitivo in cui le aziende devono riuscire a differenziare il proprio business.

Per questo motivo non stupisce l’aumento della vendita di gadget aziendali, articoli da personalizzare in base alle proprie necessità, da usare a scopi strategici per svolgere attività di marketing e comunicazione per la sponsorizzazione dell’impresa.

Oggi l’offerta del settore è ampia e variegata, con tantissimi articoli da utilizzare con finalità promozionali, come borracce, borse, penne, accessori elettronici, agende e perfino capi d’abbigliamento brandizzati.

Il vantaggio principale consiste nella possibilità di acquistare online e risparmiare, rivolgendosi a portali come Stampasi.it, specializzati nella creazione di gadget aziendali, in grado di offrire prezzi convenienti e un servizio su misura completamente dedicato.

Ogni articolo può essere personalizzato in base alle proprie esigenze, adoperando varie tecniche di stampa digitale e ricevendo la merce direttamente presso la sede della propria impresa, in modo semplice e veloce.

Perché scegliere i regali aziendali come strumento di marketing



Il successo dei gadget promozionali per le aziende è strettamente legato alle relazioni tra l’impresa e i clienti. Questo rapporto richiede una maggiore attenzione quando si opera sul web. Infatti, nei business digitali la comunicazione deve essere ottimizzata e gestita sempre in prima persona, con un controllo accurato della percezione del brand da parte delle persone.

I regali aziendali personalizzati sono un ottimo strumento per la pianificazione di strategie di marketing efficaci, in quanto offrono diversi vantaggi rispetto ad altre opzioni. Ad esempio, è possibile rendere unico ogni articolo grazie ai servizi di stampa digitale, con i quali brandizzare e customizzare ogni accessorio, per allinearlo al marchio e renderlo facilmente riconoscibile come un oggetto legato all’impresa.

Allo stesso tempo, è possibile scegliere tra un’ampia gamma di gadget promozionali, un assortimento che permette di individuare l’oggetto giusto a seconda dello scopo dell’attività comunicativa (brand awareness, pubblicità di eventi temporanei, fidelizzazione dei clienti). Senza contare che questi prodotti consentono di investire nel marketing aziendale in modo intelligente, con una spesa contenuta e costi accessibili a tutte le imprese.

I prezzi vantaggiosi sono una delle ragioni del successo di Stampasi, uno degli store online più apprezzati in Italia per l’acquisto e la personalizzazione dei gadget aziendali per la promozione del proprio business e la valorizzazione del brand.

Il portale mette a disposizione anche la spedizione gratuita in tutta Italia, oltre alla possibilità di richiedere lavorazioni particolari e ricevere l’anteprima prima della stampa per la verifica e l’approvazione.

Come scegliere il regalo aziendale giusto



Una decisione importante riguarda la scelta del gadget aziendale, da prendere con attenzione, tenendo conto di alcuni fattori in particolare. Innanzitutto, è indispensabile considerare le tendenze del momento, evitando di risultare obsoleti e non aggiornati, un errore strategico che può far percepire il proprio brand come vecchio e poco accattivante. Inoltre, è necessario variare il più possibile, senza ripetizioni e scegliendo ogni volta dei prodotti differenti e originali.

Il regalo inoltre può essere scelto sulla base di alcuni elementi, come ad esempio il settore dell’azienda, il suo posizionamento sul mercato, l’acquisto effettuato dal cliente e le sue preferenze, gli obiettivi da raggiungere e il ritorno sull’investimento previsto attraverso tale operazione. Dopodiché, bisogna pensare al rapporto qualità-prezzo e alla personalizzazione grafica, individuando lo stile giusto per una corretta comunicazione aziendale.

Sul portale di Stampasi, per esempio, è possibile trovare un efficiente servizio di assistenza, disponibile tramite chat dal vivo, centralino telefonico o email, un supporto importante per capire su quale gadget puntare per il marketing aziendale e in che modo renderlo unico.

Allo stesso modo, è possibile richiedere preventivi online gratuiti e senza impegno, ricevere la bozza grafica prima della consegna e, soprattutto, usufruire dei prezzi più bassi sul web senza rinunciare alla qualità, come dimostrano le tantissime recensioni positive ottenute dalla piattaforma su Feedaty.